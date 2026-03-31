La Lega alternativa alla NBA che sta nascendo negli USA

Terzo appuntamento con lo “spin off” di Luci a Masnago, la nostra trasmissione/podcast dedicata al basket che riserva sempre uno spazio alla storia della settimana, affidata a Matteo Bettoni. Dopo aver parlato dell’ex biancorosso Maalik Wayns e del giovane talento Robert Kangur, è la volta di andare negli States dove a quanto pare è nata l’idea (velleitaria? lo vedremo…) di dare vita a un campionato alternativo alla NBA.

IL RITORNO DI SEATTLE

Il mondo del basket americano è in fermento innanzitutto per l’approvazione ufficiale da parte dei proprietari delle franchigie NBA per l’espansione della lega entro il 2028. L’ok è andato a due nuove realtà: la prima sarà a Seattle (dove è probabile il ritorno degli amatissimi SuperSonics, che vennero trasferiti nel 2008 a Oklahoma City: gli attuali Thunder) mentre la seconda sarà a Las Vegas, e ovviamente c’è curiosità per la scelta del nome.

PROJECT B-LEAGUE? A LEBRON PIACE

Accanto alla NBA però ci sarebbe una novità: una nuova lega autonoma chiamata Project B-League che si è già attivata in ambito femminile e che potrebbe provare a intaccare il monopolio della NBA. Secondo le prime voci sarebbe una lega itinerante in stile Formula 1, con partite giocate di volta in volta in diverse località. Un progetto a cui LeBron James potrebbe partecipare come socio (ma “il Prescelto” ha smentito): questa voce deriva dal fatto che nella B League sarebbe coinvolto Maverick Carter che è il braccio destro di LeBron riguardo agli investimenti.

L’altra figura rilevante che sarebbe coinvolta è Misko Raznatovic, potentissimo agente serbo a capo di BeoBasket che rappresenta numerosi campioni attualmente impegnati tra la NBA (compreso Nikola Jokic) e l’Eurolega (anche l’ex biancorosso Aleksa Avramovic). Secondo indiscrezioni, i giocatori che dovessero aderire alla B-League potrebbero ricevere quote di proprietà (equity) delle squadre per essere invogliati a lasciare la NBA. Possibile? Si vedrà più avanti.

E LA NBA EUROPE?

Intanto il progetto NBA Europe sembra vivere un momento complicato, per lo meno una frenata. La quota (fee) di ingresso (si parla di 500 milioni di Euro) è stata ritenuta eccessiva per l’Europa anche dai grandi fondi contattati dalla NBA per esplorare il Vecchio Continente. L’apertura a un accordo con Eurolega senza però abbandonare i buoni rapporti intrattenuti con la FIBA sembra un modo per allargare il campo e rallentare tutto il progetto.

DAL PARQUET – Di seguito l’episodio del nostro podcast dedicato alle partite della Openjobmetis: qui trovate la puntata sul match tra Varese e Tortona. Buon ascolto.