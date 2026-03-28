La Leon ribalta la Varesina 2-1: un altro pesante passo falso per le fenici

La Varesina subisce una pesantissima sconfitta nella gara casalinga contro la Leon, che si impone all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore per 2-1.

La squadra di mister Marco Spilli chiude il primo tempo in vantaggio (1-0) grazie al rigore procurato e trasformato da Dennis Costantino. Le Fenici hanno avuto anche alcune occasioni per raddoppiare in contropiede. Nella ripresa ritorna in campo decisa la squadra allenata da mister Ledian Memushaj e, tra il 65’ e il 70’, segnano due reti entrambe firmate da Gervasoni, che confeziona il sorpasso per il definitivo 2-1. Il pareggio è arrivato pochi istanti dopo una super occasione per la squadra di Spilli, con Costantino che ha fallito il 2-0 a tu per tu con Generali. Nel finale la Varesina va vicina al pareggio con un colpo di testa di Alari, sventato dal portiere ospite.

Questa sconfitta è pesantissima per la Varesina, che rimane a quota 28 punti, in attesa della gara del Pavia, impegnato questa sera nel derby contro la già retrocessa Vogherese. La Leon invece continua il suo momento favorevole (terza vittoria consecutiva) e sale a 48 punti, occupando il secondo posto in attesa delle gare delle dirette concorrenti per la zona playoff.

Fischio d’inizio

La Varesina si schiera con un 4-3-1-2 con Maddalon in porta; difesa composta da Alari, Cavalli, Tassani e Miconi. A centrocampo ci sono Gulinatti, Grieco e Arcopinto, mentre in avanti la coppia Manicone-Costantino è sostenuta da Sassi. La Leon risponde con un 4-2-3-1 con Generali tra i pali; linea difensiva formata da Gervasoni, Guarino, Galimberti e Rossi. In mediana spazio a Ferrè e Bolis, mentre sulla trequarti agiscono Mascheroni, Palma e Comelli a sostegno del bomber Bonseri. Il direttore di gara è Gabriele Ceresia di Trento, mentre gli assistenti sono Girolamo Cucci di Trapani e Roberto Cracchiolo di Palermo.

Primo tempo

Al 4’ subito un’occasione per la Leon con un tiro di Piazza che si stampa sul palo alla destra di Maddalon. All’8’ azione personale di Comelli, conclusione fuori di poco. All’11’ tiro di Bolis, bloccato da Maddalon. Al 13’ arriva il calcio di rigore per la Varesina, guadagnato da Costantino, che dal dischetto spiazza Generali e porta in vantaggio i suoi. Al 15’ cross di Grieco per Alari, che calcia al volo sfiorando il gol, decisiva la deviazione di un difensore ospite. Al 20’ traversa clamorosa di Arcopinto, con la sfera che colpisce il legno e rimbalza sulla linea, prima di essere bloccata da Generali. Al 22’ tiro in diagonale di Gervasoni con il destro, terminato fuori di poco. Al 34’ la squadra brianzola va vicina al pareggio con un tiro di Mascheroni, deviato in maniera decisiva da un difensore rossoblù. Al 37’ grande occasione per le Fenici con Sassi, che calcia alto e manca il possibile raddoppio. Nell’unico minuto di recupero, tentativo di Arcopinto fuori misura. Dopo questa azione si chiude il primo tempo sull’1-0.

Secondo tempo

Al 5’ grande occasione per gli ospiti con il bomber Filippo Bonseri, ma Maddalon salva con un intervento decisivo. Al 17’ tiro di Sassi, bloccato da Generali. Al 18’ clamorosa occasione per Costantino, che fallisce il 2-0 a tu per tu con il portiere su lancio di Grieco. Al 21’ arriva il pareggio della Leon: Gervasoni ribadisce in rete dopo una parata di Maddalon su Comelli. Al 25’ ancora Gervasoni firma il 2-1, completando la rimonta, spedendo il pallone in porta col sinistro, dopo un tiro respinto. Al 39’ la Varesina sfiora il pareggio con Alari che colpisce di testa ugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il portiere ospite respinge in angolo. Al 45’+5’ ospiti vicini al 1-3 con un tentativo di Bonseri uscito di poco. Subito dopo, l’arbitro fischia la fine: la Leon vince 2-1 all’Elmec Solar Stadium.

VARESINA – LEON 1-2 (1-0)

Marcatori: 14’ pt Costantino (V), 21’, 25 st Gervasoni (L)

Varesina (4-3-1-2): Maddalon; Alari (31’ st Martinoia), Cavalli, Tassani, Miconi (6’ st Vitiello); Gulinatti, Grieco (26’ st Andreoli), Arcopinto (45’ st Grassi); Sassi (31’ st Sainz Maza); Costantino, Manicone. A disp.: Lorenzi, Valisena, Testa, Franzoni. All.: Marco Spilli.

Leon (4-2-3-1): Generali; Gervasoni, Guarino, Galimberti, Rossi; Ferrè (20’ st El Kadiri), Bolis (15’ st Contessi); Mascheroni (11’ st Prandini), Palma, Comelli; Bonseri. A disp.: Bonfanti, Bianchetti, Cugnata, Scipione, Nahrudnyy, Parodi. All.: Ledian Memushaj.

Arbitro: Gabriele Ceresia di Trento (Cucci e Cracchiolo)

Ammoniti: Miconi, Grieco, Arcopinto (V), Rossi, Bonseri (L); Recupero: 1’ + 5’; Angoli: 5-5