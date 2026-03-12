La lezione di legalità di Caterina Chinnici ai ragazzi dei consigli comunali del Varesotto

L’ultimo giorno a Strasburgo per la delegazione dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze della provincia di Varese, impegnata in un viaggio formativo al Parlamento europeo, si è concluso con un incontro speciale. La delegazione ha incontrato l’europarlamentare Caterina Chinnici, figlia del magistrato Rocco Chinnici, ideatore del pool antimafia.

I giovani amministratori hanno partecipato alla mostra fotografica “Le rose spezzate – Il metodo Rocco Chinnici”, fortemente voluta dall’onorevole, che racconta la storia e il sacrificio di 28 magistrati impegnati nella lotta alla mafia. Con grande emozione, Chinnici ha ripercorso la figura del padre, ricordato come “il magistrato gentile”, capace di coniugare rigore nell’applicazione della legge e profonda umanità.

«Questa è la casa della democrazia, la casa di quei valori che uomini e donne hanno difeso anche con la loro vita», ha detto ai ragazzi, spiegando come il metodo introdotto dal padre – basato sulla collaborazione tra magistrati, forze di polizia e condivisione delle informazioni – abbia rappresentato una svolta nelle indagini contro la criminalità organizzata.

Il titolo della mostra richiama le rose che il magistrato coltivava personalmente: simbolo di resistenza e bellezza che, come ha spiegato l’europarlamentare, rappresenta il coraggio di chi ha lottato contro la mafia. Un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni, alle quali Rocco Chinnici dedicava molta attenzione, visitando spesso le scuole per parlare di giustizia e legalità.

Le ragazze e i ragazzi hanno seguito con attenzione e partecipazione l’incontro, vivendo un momento di forte valore civile durante il loro percorso a Strasburgo, nel segno della cittadinanza attiva.

«Si ringrazia la dirigente scolastica Debora Salvo, la vicepreside Laura Latona della scuola capofila, il referente della rete provinciale Filippo Tomasello, le delegazioni dei Consigli comunali dei ragazzi, i sindaci presenti, i docenti referenti e, in particolare, l’onorevole Chinnici e lo staff del Parlamento europeo per l’accoglienza riservata alla delegazione varesina», concludono i partecipanti al viaggio.