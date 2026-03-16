La linea Gallarate-Rho-Milano chiude per una domenica

Dalla sera di sabato 21 all’alba di lunedì 23 marzo 2026 nuova chiusura della tratta tra Gallarate e Rho, per i lavori di potenziamento della linea da parte di Rfi. Sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza e dei regionali e suburbani Trenord sulle linee per Domodossola, Porto Ceresio, Stabio e Luino.

Per la precisione la chiusura della linea scatterà alle ore 22:40 di sabato 21 e si concluderà ore 5:10 di lunedì 23 marzo 2026.

I treni Eurocity a lunga percorrenza della relazione Venezia/Milano Centrale – Ginevra/Basilea, in data 22 marzo 2026 sono cancellati nella tratta Milano Centrale – Domodossola e viceversa. Al fine di garantire la connessione con la tratta svizzera sono previste alcune corse sostitutive effettuate con bus EC, che prevedono la prenotazione obbligatoria del posto, tra Milano Centrale e Domodossola e viceversa.

I treni del Regionale della relazione Milano – Domodossola lato Nord sono limitati a Gallarate. Lato Sud sono limitati a Rho. Sono previste corse con bus.

Quanto alle altre linee Trenord e Tilo, le modalità saranno comunicate con altro avviso. Trenord spiega che è in corso la ricerca di fornitori per gli autoservizi sostitutivi.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida.

I lavori sono necessari per il potenziamento dei binari e la realizzazione della tecnologia ERTMS (European Rail Traffic Management System). Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema ERTMS, lo stesso adottato sulle linee alta velocità, garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Oltre a prestazioni più elevate, l’ERTMS permette anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento.

Il quadruplicamento tra le stazioni di Rho e Parabiago (circa 8 km), con inserimento di una nuova fermata in località Nerviano, consentirà l’incremento della capacità della linea, l’attivazione nuovi servizi suburbani secondo Accordo Quadro Accordo Quadro per i servizi TPL con Regione Lombardia e l’incremento della regolarità attraverso la separazione dei flussi di traffico.