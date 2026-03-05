“La magia del dono”: Aido propone un concerto per dire Sì alla cultura della donazione d’organi

Il prossimo 7 marzo, alle ore 21, il teatro del Popolo di Gallarate ospiterà “La magia del dono, musica per sostenere la vita”, un concerto straordinario finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di organi e a raccogliere fondi per l’associazione Aido, gruppo di Gallarate.

«Da tempo Aido Gallarate non organizzava un evento importante come quello di sabato 7 marzo e speriamo sia solo il primo di numerosi altri» dice Georgia Gionchetta, presidente della sezione gallaratese dell’associazione che promuove la cultura della donazione d’organi. «Abbiamo tante idee e progetti da realizzare per promuovere la donazione grazie anche a nuovi volontari, amici e sponsor che ringrazio per aver reso possibile questo primo appuntamento».

Negli ultimi anni la metà dei gallaratesi non dà assenso alla donazione

«Negli ultimi anni a Gallarate al momento del rinnovo o rilascio della cie, quasi il 50% dei nostri concittadini hanno detto no alla donazione e purtroppo l’inizio del 2026 conferma il trend (51.8% opposizioni). Il nostro obiettivo è abbassare sensibilmente questo dato lavorando anche in sinergia con l’amministrazione comunale che ci ha accolto in anagrafe e con cui abbiamo in programma ulteriori iniziative».

Qualche mese fa, in un articolo basato sui dati, VareseNews raccontava come la cultura della donazione d’organi fosse diffusa in modo molto disomogeneo sul territorio della provincia di Varese. Tra i dati 2024 spiccava appunto anche la percentuale molto bassa della città di Gallarate (51% di dichiarazioni di donazione), decisamente più bassi delle altre città della provincia.

Il territorio in sé non è certo insensibile: stando solo al territorio del Gallaratese, sono numerosi i Comuni con percentuali superiori al 60%: a Cardano al Campo e Cassano Magnago si arriva già al 69%, a Besnate al 71%, a Cavaria con Premezzo addirittura al 79%. Ma per Gallarate anche avvicinarsi al dato del 58-59% registrati a Samarate o Busto Arsizio sarebbe un risultato importante.

Musica e informazioni: l’evento del 7 marzo

Tornando all’evento del 7 marzo al Teatro del Popolo, la serata vedrà l’esibizione di Oronero Tribute band, che proporrà un format per rivivere la musica più bella degli anni Novanta.

L’apertura della serata sarà invece affidata al Piccolo Coro Batticuore di Samarate che si esibira ne “La magia del dono” canzone scritta appositamente per Aido da Lodovico Saccol, autore e collaboratore dello Zecchino d’oro.

Ci saranno testimonianze, come ad esempio quella di Giacomo Cattaneo, volontario Aido che ha fatto una donazione volontaria da vivente (“samaritana”) di un rene, a favore della sorella.

Sarà inoltre possibile consultare i volontari presenti per ricevere informazioni su come esprimere la propria volontà presso Aido Ats, ATS, l’ufficio anagrafe o tramite atto olografo.

In Italia, la rete trapianti rappresenta un’eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale, ma la necessità di nuovi donatori resta alta: un singolo “sì” può salvare fino a sette vite. Soprattutto in questi giorni è fondamentale continuare a diffondere la cultura del dono e sostenere tutta la rete coinvolta in questo gesto che può ridonare la vita.