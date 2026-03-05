«La Materia del Giorno» celebra l’8 marzo con Marzia Giovannini, presidente di Eos Varese

In occasione della Giornata internazionale della donna, la trasmissione «La materia del Giorno» dedica la puntata di venerdì 6 marzo, a un tema di stretta attualità e fondamentale importanza sociale: il contrasto alla violenza di genere. Ospite in studio sarà l’avvocata Marzia Giovannini, presidente di Eos, lo storico centro di ascolto donna di Varese che dal 1998 rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per le donne del territorio che vivono situazioni di maltrattamento, specialmente in ambito familiare.

Un’eredità che nasce dal femminismo varesino

L’associazione Eos affonda le sue radici nell’impegno civile e culturale di due figure storiche del panorama varesino: Gabriella Sberviglieri e Camilla Zanzi. Nate dall’eredità politica del femminismo, le fondatrici hanno trasformato il bisogno collettivo di sicurezza in un luogo concreto di solidarietà. Da oltre venticinque anni, Eos si configura come uno spazio «di donne per le donne», dove la violenza non viene solo subita nel silenzio, ma riconosciuta, nominata e affrontata attraverso percorsi di consapevolezza e ricostruzione della propria autonomia.

I numeri di un impegno costante

Dalla sua fondazione a oggi, il centro ha incontrato e sostenuto circa 5000 donne. Un lavoro immenso reso possibile da una rete multidisciplinare di operatrici specializzate: psicologhe, avvocate, mediatrici culturali ed educatrici lavorano quotidianamente per offrire ascolto senza giudizio e tutela legale. L’obiettivo finale non è solo l’assistenza immediata, ma l’autodeterminazione della donna, affinché possa ritrovare la propria voce e la propria libertà lontano dalle dinamiche di abuso.

La puntata di venerdì 6 marzo sarà trasmessa alle 16 in diretta sulla homepage di Varesenews e sui canali social del giornale, e potrà essere rivista sul canale YouTube di Varesenews