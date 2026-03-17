La musica celtica di Tarakan & The Keltaholics sul palco dell’Auser di Gallarate

Riprendono sabato 28 marzo i sabati musicali organizzati da Auser Gallarate con un concerto d’eccezione dedicato alle sonorità del folk irlandese e bretone. Sul palco di via del Popolo salirà il gruppo Tarakan & The Keltaholics, il travolgente progetto nato nel 2021 dall’unione artistica di quattro musicisti che dopo anni di perfezionamento nei rispettivi strumenti e una lunga esperienza live hanno deciso di creare qualcosa di magico e unico nel panorama del folk contemporaneo.

Si tratta di Daniele “Tarakan” Rigamonti, Giulia Marangon, Gaia Ghidini e Matteo Giuliboni, capaci di miscelare con speianza voce, chitarra, violino, bouzuki e bohdràn per ricavare armonie suggestive e offrire le perle più emozionanti dalla grande tradizione dell’area celtica. Un viaggio nel tempo e nello spazio tra Irlanda, Scozia, Bretagna, fino alle sconfinate pianure americane. Musica dall’animo antico, che porta con sé l’odore dell’Oceano Atlantico e di boschi millenari.

Il concerto alla sede di Auser Gallarate completa il ricchissimo programma del gruppo musicale per il mese di marzo in occasione dei festeggiamenti per San Patrizio, patrono dell’Irlanda. Il concerto di sabato 28 marzo sarà preceduto da un aperitivo a buffet con inizio alle 19.30. I posti sono limitati e sarà quindi opportuna la prenotazione che si può effettuare o via email (auserinsiemegallarate@gmail.com) oppure chiamando uno dei seguenti numeri di telefono: 0331 701069; 0331 771055; 320 6283145.