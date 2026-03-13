La musica di Zucchero regala due nuovi defibrillatori a Somma Lombardo

Le note di un concerto e la generosità di una serata a teatro hanno reso possibile l’acquisto di nuovi strumenti per la protezione dei cittadini di Somma Lombardo. Nella mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, la sala consiliare al Palazzo Viani Visconti ha ospitato la cerimonia di consegna di due nuovi defibrillatori donati dall’associazione L’Oasi del Gatto.

I dispositivi sono il frutto della raccolta fondi legata all’evento Un teatro per il cuore, uno spettacolo “tribute” che lo scorso 22 dicembre ha portato sul palco del cinema teatro San Luigi la Sugarlive Band e le Gospel Ladies.

L’iniziativa, sostenuta anche dai commercianti locali (Somma Immobiliare e Dolci Tentazioni, ndr.), un tassello di un percorso più ampio per la salute pubblica, come ricordato dal sindaco Bellaria, che alla cerimonia ha ricordato come il Comune abbia cercato negli anni di diventare «una città cardioprotetta» grazie dispositivi in tutte le frazioni e negli impianti sportivi. L’obiettivo ora è diffondere la cultura sanitaria: «Sarebbe bello che tutti potessero partecipare a iniziative di formazione, partirei dai commercianti» ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come la sinergia tra solidarietà e cultura dia «una marcia in più».

All’incontro ha partecipato una delegazione dell’Aat 118 di Varese, rappresentata dal direttore Sabina Campi, dal coordinatore Teodor Stancea e dall’infermiera Laura Donadello. L’importanza del fattore tempo e della consapevolezza dei cittadini è stata al centro degli interventi tecnici. Giorgio Piovera, soccorritore e ideatore del progetto musicale, ha spiegato come l’idea di portare la musica in teatro sia servita proprio a «recuperare i fondi (rispetto a un iniziativa in piazza, ndr.) e portare i defibrillatori in strada». Un intervento che deve essere sostenuto dalla prontezza di chi assiste a un’emergenza, come ricordato da Laura Donadello: «Il primo soccorritore è chi prende in mano la chiamata. È qualcosa che fa la differenza».