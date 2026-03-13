La musica di Zucchero regala due nuovi defibrillatori a Somma Lombardo
In municipio la consegna dei dispositivi acquistati grazie al concerto tributo a scopo benefico, dal titolo "Un teatro per il cuore". L'appello del 118: «Il primo vero soccorritore è il cittadino che chiama e interviene»
Le note di un concerto e la generosità di una serata a teatro hanno reso possibile l’acquisto di nuovi strumenti per la protezione dei cittadini di Somma Lombardo. Nella mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, la sala consiliare al Palazzo Viani Visconti ha ospitato la cerimonia di consegna di due nuovi defibrillatori donati dall’associazione L’Oasi del Gatto.
I dispositivi sono il frutto della raccolta fondi legata all’evento Un teatro per il cuore, uno spettacolo “tribute” che lo scorso 22 dicembre ha portato sul palco del cinema teatro San Luigi la Sugarlive Band e le Gospel Ladies.
L’iniziativa, sostenuta anche dai commercianti locali (Somma Immobiliare e Dolci Tentazioni, ndr.), un tassello di un percorso più ampio per la salute pubblica, come ricordato dal sindaco Bellaria, che alla cerimonia ha ricordato come il Comune abbia cercato negli anni di diventare «una città cardioprotetta» grazie dispositivi in tutte le frazioni e negli impianti sportivi. L’obiettivo ora è diffondere la cultura sanitaria: «Sarebbe bello che tutti potessero partecipare a iniziative di formazione, partirei dai commercianti» ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come la sinergia tra solidarietà e cultura dia «una marcia in più».
All’incontro ha partecipato una delegazione dell’Aat 118 di Varese, rappresentata dal direttore Sabina Campi, dal coordinatore Teodor Stancea e dall’infermiera Laura Donadello. L’importanza del fattore tempo e della consapevolezza dei cittadini è stata al centro degli interventi tecnici. Giorgio Piovera, soccorritore e ideatore del progetto musicale, ha spiegato come l’idea di portare la musica in teatro sia servita proprio a «recuperare i fondi (rispetto a un iniziativa in piazza, ndr.) e portare i defibrillatori in strada». Un intervento che deve essere sostenuto dalla prontezza di chi assiste a un’emergenza, come ricordato da Laura Donadello: «Il primo soccorritore è chi prende in mano la chiamata. È qualcosa che fa la differenza».
Un teatro per il cuore, tributo a Zucchero all’Auditorium di Somma Lombardo
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.