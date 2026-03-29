La poesia e la musica di Natalia: il dolore e la speranza di una famiglia ucraina tra disabilità e guerra

Una serata intensa, fatta di parole, musica ed emozioni, ha coinvolto il pubblico della Sala Ipazia di Cardano al Campo. Sabato 28 marzo l’incontro “Musica della parola. Poesia del suono”, dedicato all’opera di Natalia Makey, ha trasformato un appuntamento culturale in un momento di condivisione profonda.

Una storia di dolore e rinascita

Al centro della serata la testimonianza di Natalia Makey, artista ucraina costretta a lasciare il proprio Paese nel 2022 insieme al figlio con disabilità. Rifugiatasi a Lublino, in Polonia, ha vissuto anche la perdita del fratello durante la guerra.

Un percorso personale segnato da eventi duri, che però non ha spento la sua capacità di esprimersi attraverso l’arte. Oggi la sua poesia diventa racconto di resilienza e speranza.

Parole che diventano musica

Durante l’incontro, i versi di Makey hanno dato vita a un dialogo tra parola e suono, capace di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera raccolta. Silenzi, applausi e momenti di commozione hanno accompagnato una serata partecipata e sentita. Le sue poesie hanno raccontato esperienze personali trasformandole in un messaggio universale, capace di parlare a tutti.

Il sostegno del territorio

L’iniziativa è stata sostenuta dal Comune di Cardano al Campo, con la presenza e il supporto della vicesindaca con delega a Persona, Socialità e Cultura Paola Torno. Fondamentale anche il ruolo dell’associazione “Regala un sorriso – UKR APS”, che promuove eventi culturali e solidali legati alla comunità ucraina.

Un messaggio di unità

A chiudere la serata, le parole della presidente dell’associazione Oksana Tkachuk-Tkachuk-Trapani: «In ogni situazione della vita, l’unità è la nostra forza». Un messaggio che ha riassunto il senso dell’incontro: non solo cultura, ma anche condivisione e capacità di trasformare esperienze difficili in occasioni di incontro e bellezza.