“La politica torni tra la gente”: a Brinzio Diego Fusaro ospite di Stefania Bardelli
Al centro dell'incontro il tema della sovranità popolare e la proposta di nuove forme di partecipazione, in un confronto che ha coinvolto cittadini e curiosi
Buona partecipazione a Brinzio per l’incontro con l’opinionista Diego Fusaro, ospite su invito di Stefania Bardelli, leader del MAV – Movimento Angelo Vidoletti L’appuntamento, che si è svolto nella mattinata di sabato 28 marzo, ha richiamato cittadini e curiosi interessati a confrontarsi su temi al centro del dibattito politico e sociale.
Al centro dell’incontro il richiamo al “buonsenso” come chiave per interpretare la realtà al di là delle tradizionali categorie di destra e sinistra, considerate sempre meno efficaci nel rappresentare i bisogni dei cittadini. Un tema che ha aperto la riflessione sulla necessità di nuove forme di partecipazione e rappresentanza.
Ampio spazio è stato dedicato anche alla questione della sovranità popolare, con un’analisi critica sulla sua progressiva riduzione e sulle dinamiche che ne avrebbero limitato l’esercizio. Nel corso del dibattito è stata inoltre messa in discussione la contrapposizione tra fascismo e antifascismo come principale chiave di lettura politica, ritenuta da alcuni interventi non più adeguata ad affrontare le sfide attuali.
Dall’incontro è emersa la proposta di una “rivoluzione dal basso”, intesa come un percorso che parte dalle comunità locali per restituire centralità ai cittadini e incidere anche sui livelli decisionali più ampi.
A sottolineare questo approccio è stata Stefania Bardelli: «La politica deve tornare tra la gente, nelle piazze e nelle comunità, dove nascono i bisogni reali e le soluzioni concrete. Non ci riconosciamo in schemi vecchi: destra e sinistra oggi dividono, ma non rappresentano. È tempo di restituire sovranità ai cittadini, con coraggio e responsabilità. La vera rivoluzione è ridare voce a chi non viene più ascoltato e si é allontanato dal voto e dalla politica».
“Buonsenso, al di là della destra e della sinistra”. Stefania Bardelli incontra il filosofo Diego Fusaro
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