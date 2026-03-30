Varese News

Politica

“La politica torni tra la gente”: a Brinzio Diego Fusaro ospite di Stefania Bardelli

Al centro dell'incontro il tema della sovranità popolare e la proposta di nuove forme di partecipazione, in un confronto che ha coinvolto cittadini e curiosi

Generico 30 Mar 2026

Buona partecipazione a Brinzio per l’incontro con l’opinionista Diego Fusaro, ospite su invito di Stefania Bardelli, leader del MAV – Movimento Angelo Vidoletti L’appuntamento, che si è svolto nella mattinata di sabato 28 marzo, ha richiamato cittadini e curiosi interessati a confrontarsi su temi al centro del dibattito politico e sociale.

Al centro dell’incontro il richiamo al “buonsenso” come chiave per interpretare la realtà al di là delle tradizionali categorie di destra e sinistra, considerate sempre meno efficaci nel rappresentare i bisogni dei cittadini. Un tema che ha aperto la riflessione sulla necessità di nuove forme di partecipazione e rappresentanza.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla questione della sovranità popolare, con un’analisi critica sulla sua progressiva riduzione e sulle dinamiche che ne avrebbero limitato l’esercizio. Nel corso del dibattito è stata inoltre messa in discussione la contrapposizione tra fascismo e antifascismo come principale chiave di lettura politica, ritenuta da alcuni interventi non più adeguata ad affrontare le sfide attuali.

Dall’incontro è emersa la proposta di una “rivoluzione dal basso”, intesa come un percorso che parte dalle comunità locali per restituire centralità ai cittadini e incidere anche sui livelli decisionali più ampi.

A sottolineare questo approccio è stata Stefania Bardelli: «La politica deve tornare tra la gente, nelle piazze e nelle comunità, dove nascono i bisogni reali e le soluzioni concrete. Non ci riconosciamo in schemi vecchi: destra e sinistra oggi dividono, ma non rappresentano. È tempo di restituire sovranità ai cittadini, con coraggio e responsabilità. La vera rivoluzione è ridare voce a chi non viene più ascoltato e si é allontanato dal voto e dalla politica».

“Buonsenso, al di là della destra e della sinistra”. Stefania Bardelli incontra il filosofo Diego Fusaro

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.