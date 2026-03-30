“La politica torni tra la gente”: a Brinzio Diego Fusaro ospite di Stefania Bardelli

Buona partecipazione a Brinzio per l’incontro con l’opinionista Diego Fusaro, ospite su invito di Stefania Bardelli, leader del MAV – Movimento Angelo Vidoletti L’appuntamento, che si è svolto nella mattinata di sabato 28 marzo, ha richiamato cittadini e curiosi interessati a confrontarsi su temi al centro del dibattito politico e sociale.

Al centro dell’incontro il richiamo al “buonsenso” come chiave per interpretare la realtà al di là delle tradizionali categorie di destra e sinistra, considerate sempre meno efficaci nel rappresentare i bisogni dei cittadini. Un tema che ha aperto la riflessione sulla necessità di nuove forme di partecipazione e rappresentanza.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla questione della sovranità popolare, con un’analisi critica sulla sua progressiva riduzione e sulle dinamiche che ne avrebbero limitato l’esercizio. Nel corso del dibattito è stata inoltre messa in discussione la contrapposizione tra fascismo e antifascismo come principale chiave di lettura politica, ritenuta da alcuni interventi non più adeguata ad affrontare le sfide attuali.

Dall’incontro è emersa la proposta di una “rivoluzione dal basso”, intesa come un percorso che parte dalle comunità locali per restituire centralità ai cittadini e incidere anche sui livelli decisionali più ampi.

A sottolineare questo approccio è stata Stefania Bardelli: «La politica deve tornare tra la gente, nelle piazze e nelle comunità, dove nascono i bisogni reali e le soluzioni concrete. Non ci riconosciamo in schemi vecchi: destra e sinistra oggi dividono, ma non rappresentano. È tempo di restituire sovranità ai cittadini, con coraggio e responsabilità. La vera rivoluzione è ridare voce a chi non viene più ascoltato e si é allontanato dal voto e dalla politica».