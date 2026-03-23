“La porta dell’Est”: musica da camera al Teatro del Popolo

Nuovo appuntamento concertistico del Conservatorio Puccini, con il duo costituito da Valentina Danelon al violino e al pianoforte Cristina Santin, docente al Puccini.

La Musica da Camera protagonista nel nuovo appuntamento concertistico del Conservatorio Puccini: giovedì 26 marzo sul palco del Teatro del Popolo ci sarà il duo costituito da Valentina Danelon al violino e al pianoforte Cristina Santin, docente al Puccini.

Il programma, affascinante e pirotecnico, spazia tra melodie e danze dell’Est Europa, con compositori slavi tra i più significativi, in particolare per il tratto distintivo del loro stile compositivo, ovvero il rapporto tra musica colta e folklore.

A brani più noti si affianca un brano di rara bellezza e di rarissimo ascolto di Eugenio Visnoviz, straordinario talento pianistico e compositivo triestino, spentosi tragicamente all’età di soli 25 anni. La sonata, scritta a soli 17 anni, racchiude tutte le caratteristiche dell’immaginario raffinato della Hausmusik mitteleuropea, compreso il pathos romantico slavo, leitmotiv dell’intero concerto.

Il concerto verrà preceduto, alle ore 20, da una presentazione, corredata da alcuni ascolti, a cura degli studenti, nella Sala Multifunzione del Teatro.

Il concerto è a ingresso libero e non necessita di prenotazione.

“La porta dell’Est”

Data: Giovedì 26/3

Ora: 20:30

Luogo: Teatro del Popolo — Gallarate

Valentina Danelon, violino

Cristina Santin, pianoforte

PROGRAMMA:

Bedřich Smetana (1824 – 1884): Z domoviny (Dalla mia patria)

I Moderato

II Andantino

Antonin Dvořák (1841 – 1904): Sonatina op.100

I Allegro risoluto

II Larghetto

III Scherzo. Molto vivace – Trio

IV Finale. Allegro

Eugenio Visnoviz (1906 – 1931): Sonata in mib maggiore

I Allegro Moderato

II Lento Assai

III Moderato Assai – Trio – Tempo I

IV Rondò – Allegro