La Pro Patria va a caccia in Franciacorta: infrasettimanale in casa dell’Ospitaletto

Dopo il rocambolesco – ma poco utile – pareggio contro la Virtus Verona, la Pro Patria si trova ora di fronte a un’altra sfida molto importante in chiave salvezza contro l’Ospitaletto Franciacorta. La partita prenderà il via martedì 3 febbraio alle ore 18 allo stadio Luigi Corioni di Ospitaletto e sarà valida per la 30a giornata di campionato.

La squadra di mister Francesco Bolzoni dovrà cercare in tutti i modi di fare punti dopo la vittoria sfumata sabato sera contro la squadra di mister Luigi Fresco: i tigrotti si sono visti rimontare due gol dai veneti dopo una buonissima gara, stravolta dall’espulsione di Sassaro, che per forza di cose salterà il turno infrasettimanale per squalifica. Oltre al numero 6, mancherà anche Mattia Motolese, squalificato a causa dell’ammonizione da diffidato nell’ultimo turno. I bustocchi non sono riusciti, così, nell’intento di accorciare le distanze sulla stessa Virtus che resta davanti con 4 punti di vantaggio (21 a 17). I tifosi bustocchi provano, però, ad aggrapparsi al trend positivo delle ultime uscite per sperare nella rimonta.

In Franciacorta i biancoblù si troveranno di fronte un avversario in un buon momento di forma, con cinque risultati utili consecutivi (quattro pareggi e una vittoria) che hanno permesso di prendere una bella boccata d’ossigeno e di allontanare la zona playout di quattro punti. La squadra di mister Quaresmini ha raccolto 33 punti, frutto di 7 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte. I numeri offensivi e difensivi della squadra orange praticamente si equivalgono: 31 gol segnati, nono attacco insieme alla Pro Vercelli, e 32 subiti, decima miglior difesa insieme a Lumezzane e Cittadella.

La squadra bresciana è trascinata dalle reti del bomber ex Varesina Marco Bertoli, che sta disputando una grandissima stagione tra i professionisti e finora ha messo a segno 10 gol, tre realizzati nelle ultime due gare: doppietta nella vittoria di Arzignano (2-1) e gol nel prezioso pareggio di Cittadella (2-2). Un martello, per gli standard del girone. Nella trasferta padovana è andato a segno anche Francesco Gobbi, compagno di reparto di Bertoli, al terzo centro stagionale, che ha anche sfornato il settimo assist stagionale. Gli altri migliori marcatori sono Gualandris e Messaggi, entrambi a quota 4 gol.

L’ex di turno è Georgi Tunjov, che ha disputato la prima parte della stagione con la maglia dell’Ospitaletto, con cui è sceso in campo 11 volte. Con la maglia dei tigrotti, invece, ha disputato 4 gare, arricchite da un gol e un assist, ed è reduce da una buonissima prova contro la Virtus Verona.

Quello di martedì sera sarà il quarto incrocio tra le due squadre, con il bilancio perfettamente in equilibrio: nella stagione di Serie C2 1997-98 si verificò una vittoria per parte, mentre nella gara di andata di questa stagione la partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate (0-0).