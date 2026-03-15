La proposta di Cambia Rescaldina: “Dehors gratuiti o a prezzi contenuti per i commercianti”

Dehors gratuiti o a prezzi calmierati per i commercianti di Rescaldina. La proposta arriva da Cambia Rescaldina, civica di centrodestra che attualmente siede tra i banchi dell’opposizione, pronta a tornare ad accendere i riflettori sulla situazione del commercio locale.

«Molti commercianti di Rescalda e di Rescaldina ci hanno avvicinati per chiedere un supporto per poter posizionare dei dehors esterni gratuitamente o comunque a prezzi contenuti – sottolinea l’ex sindaco Paolo Magistrali, oggi consigliere di Cambia Rescaldina -. Sarà una delle nostre prossime “battaglie” a fianco dei commercianti: crediamo infatti che conceder gratuitamente ai bar di Rescaldina di posizionare qualche tavolino con sedie all’esterno delle proprie attività gli consentirebbe di lavorare un pò di più in un momento congiunturale onestamente difficile e al tempo stesso animare maggiormente i centri storici di Rescalda e di Rescaldina. Daremmo la possibilità ai commercianti di lavorare di più, offrendo ai cittadini qualche opportunità di svago maggiore».

«Crediamo che al Comune non manchino quei 3/4 mila euro in più per far quadrare il bilancio comunale – aggiunge Magistrali -. Vorremmo inoltre ricordare che le piazze frequentate maggiormente da cittadini garantiscono anche un maggior presidio per tutti. Quando ero sindaco con l’assessore Cacucci avevamo realizzato il progetto “Vivi La Piazza” proprio per consentire ai bar di posizionare dehors esterni senza costi aggiuntivi: un progetto che ha avuto un grande successo con numerose adesioni e dehors molto frequentati. L’iniziativa è stata poi replicata nel periodo del Covid per le note restrizioni dell’epoca. Un’opportunità che molti titolari di bar hanno chiesto al Comune di replicare, ma che sembra purtroppo caduta nel vuoto. Un vero peccato».

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