La scacchiera come ponte di pace: al Liceo Ferraris il primo Memorial Mario Cucchi

Il silenzio concentrato delle grandi sfide ha riempito, domenica 1 marzo, l‘Aula Magna del Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese.

Il liceo ha accolto la prima edizione del Memorial Mario Cucchi. Diciotto studenti, provenienti da diversi istituti della provincia e dal mondo universitario, si sono affrontati sulle sessantaquattro case in un clima di profonda correttezza, onorando il ricordo di un uomo che ha dedicato la propria esistenza alla costruzione di un dialogo di pace.

La classifica individuale ha visto al primo posto Francesco Donadini mentre la competizione tra istituti ha premiato la compagine del Liceo Scientifico Galileo Ferraris, che si è imposta davanti alle squadre del Liceo Classico e del Liceo Manzoni. L’evento è nato dalla stretta collaborazione tra la Società Scacchistica Città di Varese e lo stesso Liceo Scientifico.

A tracciare il bilancio della giornata è stato il presidente del circolo scacchistico, Massimiliano Calcaterra, che ha sottolineato lo spirito profondo dell’iniziativa. “Al di là del risultato agonistico, la giornata è stata un momento di amicizia e sportività per ricordare la figura di Mario Cucchi, uomo che ha fatto della ricerca e della costruzione della pace la propria ragione di vita. Al Preside del Ferraris Marco Zago va tutto il ringraziamento del Circolo Scacchi per aver permesso la realizzazione di questa bella giornata. Alla professoressa Rosamarina Corasaniti, moglie di Mario Cucchi, un caloroso ringraziamento per aver donato generosamente buoni per l’acquisto di libri ai primi tre classificati e per aver offerto ai ragazzi un rinfresco. Al professor Francesco Adragna del Liceo Cairoli il ringraziamento per aver contribuito alla riuscita dell’evento con il suo prezioso supporto”.