La scrittrice del Varesotto Lucia Spezzano a Casa Sanremo Writers con il suo libro di favole

Un pezzo di provincia di Varese a Casa Sanremo Writers 2026, il salotto letterario che accompagna il Festival della canzone italiana. Tra gli autori selezionati dalla redazione della manifestazione ha partecipato anche Lucia Spezzano, scrittrice di Vedano Olona, con il libro Le Tredici e Una – Favola da leggere, raccontare e colorare. Casa Sanremo Writers è la rassegna dedicata all’editoria che si svolge negli stessi giorni del Festival e che ospita case editrici e autori da tutta Italia, offrendo uno spazio di presentazione e confronto per le nuove pubblicazioni.

«L’esperienza di Casa Sanremo Writers è stata interessantissima – racconta Spezzano –. La manifestazione si è svolta negli stessi giorni del Festival ed è stata una bellissima opportunità per far conoscere maggiormente il mio libro, anche attraverso l’intervista realizzata dal presentatore ufficiale della rassegna, il giornalista Maurilio Giordana».

Il volume presentato a Sanremo è un libro di favole illustrato da Jacovitti, arrivato alla sesta edizione. L’opera è anche parte di un progetto solidale: grazie alla traduzione in spagnolo, il libro è stato inserito in un kit scolastico distribuito dall’Associazione Costruttori di Pace agli studenti con meno risorse del comune di Bogotá e delle zone limitrofe, in Colombia.

Proprio a Vedano Olona il lavoro della scrittrice è stato valorizzato anche con un’iniziativa dedicata alla natura e al benessere dove all’interno del percorso “Salute e Natura”, realizzato nell’area tra il centro sportivo Mario Porta e il Parco Pineta, è stato realizzato anche un itinerario illustrato con la fiaba “Piumetta, pettirosso coraggioso”, scritta proprio da Lucia Spezzano.