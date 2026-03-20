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La scrittrice Lucia Spezzano, da Varese a Casa Sanremo in occasione del Festival 2026

In concomitanza con il Festival, prende vita il prestigioso Salotto Letterario ufficiale del festival di Casa Sanremo Writers, con la partecipazione di numerose case editrici e autori

La scrittrice Lucia Spezzano, da Varese a Casa Sanremo, in occasione del Festival di Sanremo 2026

Sanremo è famosissima per il celebre Festival della Musica Italiana, giunto quest’anno alla 76° Edizione; ma se è vero che la musica focalizza l’attenzione con le esibizioni al Teatro Ariston, è altrettanto vero che, in concomitanza con il Festival, prende vita il prestigioso Salotto Letterario ufficiale del festival di Casa Sanremo Writers, con la partecipazione di numerose case editrici e autori e con la presentazione di diverse opere edite, diventando di fatto un’importante vetrina per gli scrittori italiani.

A Sanremo Writer 2026 ha partecipato la scrittrice di Varese, Lucia Spezzano, con il libro Le Tredici e Una Favola da Leggere, Raccontare e Colorare, selezionato dalla redazione di Casa Sanremo.

“L’esperienza di Casa Sanremo Writers è stata interessantissima. La manifestazione si è svolta negli stessi giorni del Festival ed è stata una bellissima opportunità per far conoscere maggiormente il mio libro, anche attraverso la mia intervista, effettuata dal presentatore ufficiale di Sanremo Writers, il giornalista Maurilio Giordana. Si è parlato del mio libro di favole, illustrato da Jacovitti, giunto alla sesta edizione, che, con la traduzione in spagnolo, fa parte di un progetto di solidarietà, essendo stato inserito in un kit scolastico che viene donato, tramite l’Associazione Costruttori di Pace, agli alunni senza risorse del comune di Bogotà e dintorni, in Colombia.”

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Pubblicato il 20 Marzo 2026
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