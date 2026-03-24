La scuola secondaria di primo grado Villa Valerio in viaggio d’istruzione a Parigi

Un sogno diventato realtà. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Villa Valerio di Casciago si sono recati a Parigi da martedì 17 marzo a venerdì 20 marzo. Accompagnati dai docenti Elena Cozzi, Andrea Galasso, Fiorenza Ossola, Lia Riccardi e Luciano Postorino hanno potuto realizzare il viaggio d’istruzione a Parigi già messo in cantiere al termine dell’anno scolastico precedente.

Continua quindi il progetto della scuola di portare all’estero, in Francia, le classi che studiano la lingua francese come seconda lingua. Per l’organizzazione del viaggio sono stati coinvolti anche altri colleghi, tra cui la docente di Arte e Immagine Eleonora Gritti e la professoressa di francese, Lia Riccardi, docente new entry a Villa Valerio. Ecco il racconto di questa gita che resterà nella memoria di alunni e professori per molto tempo:

La visita della città è iniziata già il giorno dell’arrivo con un viaggio lungo la Senna con un “bateaux mouches” che ci ha permesso subito di ammirare i più bei monumenti e paesaggi di Parigi che avremmo poi visto più da vicino nei giorni seguenti. Parigi è una bellissima città che va ammirata a piedi, e infatti camminando abbiamo visto e raggiunto, una volta nel centro cittadino, quanto era stato definito nel programma del viaggio.

Le Grand e le Petit Palais, il primo tratto degli Champs Elisée con al termine l’Arco di Trionfo, il ponte Alexandre III, l’Hotel de ville, Notre Dame, il Panthéon, i giardini del Lussemburgo, le vie del quartiere latino, la chiesa di Saint Germain des Prés e il quartiere dell’Odeon, con un tratto di strada ancora originario prima dell’intervento del prefetto e architetto Haussmann che ha cambiato il volto alla città nella seconda metà dell’ottocento, abbattendo le case medievali e creando grandi viali, come il boulevard Saint Germain e uniformando le facciate dei palazzi che ancora oggi si ammirano.

Abbiamo visitato le colonne di Buren al Palais Royal e da qui la place Vendome, con la colonna che celebra la vittoria di Napoleone ad Austerlitz, su imitazione della nostra colonna traiana e attraverso i giardini delle Tuileries e les quais della Senna abbiamo raggiunto la Torre Eiffel.

Abbiamo ammirato estasiati la grandiosità e la bellezza di questa Torre costruita per la mostra internazionale del 1889, a cento anni dalla Rivoluzione francese e che da temporanea quale doveva essere è diventata il monumento perenne e simbolo della città di Parigi.

Le numerose boulangerie ci hanno permesso di assaggiare le ottime baguette francesi con dolci altrettanto squisiti. All’interno del Louvre abbiamo ammirato le opere dei pittori del rinascimento italiano, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Il Veronese, la famosa Gioconda e i grandi quadri della pittura francese tra i quali Jacques Louis David e Delacroix ma anche la scultura Amore e psiche di Canova e i due schiavi di Michelangelo.

Siamo rientrati stanchi, ma davvero felici e con tanti ricordi da portare con noi per il tempo passato insieme; non c’è che da iniziare a pensare alla meta per l’anno prossimo!