La Settimana della Solidarietà Alimentare a Castellanza si chiude con successo: 119 scatole raccolte dalle scuole

Sono 119 le scatole di generi alimentari non deperibili raccolte dalle scuole cittadine di Castellanza nell’edizione 2026 della Settimana della Solidarietà Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Mensa del Padre Nostro con il patrocinio del Comune di Castellanza.

La campagna, svoltasi dal 16 al 27 marzo, ha fatto registrare un nuovo record, superando le 108 scatole del 2025 e confermando una tendenza che si consolida anno dopo anno: la generosità degli studenti e delle loro famiglie non smette di crescere.

Il dato più significativo di questa edizione non è soltanto il numero complessivo, ma la distribuzione dei contributi tra gli istituti. Se nel 2025 l’Istituto Maria Ausiliatrice aveva raccolto da solo 52 scatole (quasi la metà del totale) quest’anno il primato viene confermato con 40 scatole, ma il risultato finale cresce grazie a una partecipazione più diffusa e bilanciata tra tutti gli istituti. A seguire, l’Istituto Manzoni si è distinto con 20 scatole, segnale di un coinvolgimento sempre più capillare del mondo scolastico castellanzese.

«Ogni anno ci aspettiamo una risposta generosa, ma ogni anno le scuole riescono comunque a sorprenderci – afferma Adriano Broglia, presidente della Mensa del Padre Nostro-. Ciò che ci colpisce di più non è soltanto la crescita nei numeri, che pure fa piacere, ma il fatto che questa sensibilità si stia allargando diventando una tradizione condivisa. Gli insegnanti la propongono con convinzione, le famiglie la sostengono, e i ragazzi la vivono come qualcosa di loro. È questo il segnale più bello che potessimo ricevere».

I prodotti raccolti andranno ad alimentare le scorte della Mensa del Padre Nostro, il cui lavoro quotidiano coinvolge 105 famiglie seguite attivamente sul territorio, per un totale di 294 persone assistite: 198 adulti e 96 minori. Un impegno reso possibile dalla rete silenziosa ma straordinaria che ruota attorno all’associazione: più di 70 volontari che ogni giorno garantiscono la continuità dei servizi, e oltre 250 famiglie del territorio che collaborano concretamente con la Mensa, contribuendo a costruire una comunità che si prende cura di sé stessa. Un’opera che iniziative come la Settimana della Solidarietà Alimentare rendono possibile e visibile, trasformando la generosità di studenti e famiglie in un aiuto concreto per chi si trova in difficoltà economica nel territorio castellanzese.