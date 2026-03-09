La solitudine del caregiver e la rete necessaria: se ne parla a Cardano
È un tema delicato e impellente, nella nostra società: Filosofarti ne discute in una serata dedicata
L’edizione 2026 del festival Filosofarti ha accolto, come ogni anno, importanti eventi che hanno messo al centro il tema della rete solidale, in coerenza con il titolo della edizione annuale, Nodo/reti.
Oltre all’incontro a Il Melo di Gallarate, sul tema dell’abilismo, e il successo di Materia a Besnate sabato scorso in tema di reti solidali a Sarajevo, mercoledì 11 marzo alle 21,00 la Sala Pertini di “Il Cubo” di via Verdi 13 a Cardano al Campo ospita un appuntamento in collaborazione con l’assessorato Socialità, Persona e Cultura della città.
“Caregiver familiare e reti territoriali: quale dialogo per rompere l’isolamento?” è il titolo dell’incontro che si configura come “una serata di riflessioni, condivisioni e informazioni perché «essere un caregiver familiare è compito insieme nobile e logorante; comporta un equilibrio sottile tra amore incondizionato e sfinimento profondo. Il caregiver burnout è reale, ma si può chiedere aiuto», come sottolinea Paola Torno, organizzatrice dell’evento per Filosofarti.
La conversazione vede impegnata Alba Bonetti, già dirigente di RSA dell’area milanese, laureata in filosofia, con una lunga esperienza nella gestione delle risorse umane e nel settore dei servizi alla persona, dal 2023 presidente di Amnesty International Italia. La dott.ssa Bonetti è autrice di “Un cerchio di ciliegie. Comfort book per chi accudisce le persone anziane”, testo che ha dato spunto alla serata.
Il tema della rete dei servizi territoriali si arricchisce della presenza dell’assessora referente dei Servizi alla Persona del Comune di Cardano Paola Torno e, per ASST Valle Olona e la Casa di Comunità di Lonate Pozzolo, di Marzia Cirillo, Infermiera Coordinatrice del Distretto di Somma Lombardo e Rita Guenzani, medico specialista di medicina preventiva del Distretto di Somma Lombardo.
Antonella Carnicelli, neurologa esperta delle problematiche assistenziali di cura del Malato di Alzheimer già autrice di opuscoli Informativi-Formativi sull’argomento, fungerà da ponte fra i contributi che si annunciano di particolare interesse non solo per gli enti del settore ma anche per tutti coloro che hanno a cuore il benessere sociale.
