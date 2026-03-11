La stagione del baseball per ciechi riparte da Malnate: ai Lampi Milano il Trofeo Lombardia 2026

Il baseball per ciechi e ipovedenti ha ritrovato la sua casa a Malnate con il ritorno del Trofeo Lombardia BXC, una manifestazione che mancava da alcuni anni e che ha saputo unire l’alto livello agonistico a un profondo valore inclusivo. L’edizione 2026, ospitata sul diamante del “Gurian Field”, ha visto sfidarsi le quattro principali realtà regionali in una giornata densa di emozioni, sport e memoria, dedicata alle figure storiche che hanno fondato e fatto crescere questo movimento in Italia. Ad ospitare la manifestazione sono invece stati i neonati Blind Vikings, che si stanno strutturando per prendere parte al campionato 2027.

Il cammino verso la finale

Il programma sportivo è scattato alle 9:30 con la prima semifinale, che ha visto i Lampi Milano imporsi per 4-2 sui CISV Hurricane Saronno. Molto più combattuto il secondo match di giornata: i campioni d’Italia della Leonessa Brescia hanno dovuto faticare fino al doppio tie-break per avere la meglio sui Thunder’s Five Milano, chiudendo l’incontro sul 4-3 e staccando il pass per la finalissima.

I Lampi Milano sul gradino più alto

Nel pomeriggio, dopo il successo dei Thunder’s Five Milano nella finale per il terzo posto (3-1 contro Saronno), i riflettori si sono accesi sulla sfida decisiva. I Lampi Milano hanno approcciato la gara con grande determinazione, portandosi subito sul 3-0. Nonostante i tentativi di rimonta dei bresciani, il punteggio non è più cambiato, consegnando ufficialmente il Trofeo Lombardia 2026 alla compagine milanese. Oltre al risultato, la giornata è servita per testare nuovi talenti: riflettori accesi su esordienti come Max Navarra (Brescia), Cerri e Montella (Thunder’s Five), oltre ai giovani Galli, Cammarota, Campi (Saronno) e Gergar (Lampi).

Un torneo nel segno della memoria

L’evento non è stato solo competizione, ma un lungo omaggio a chi ha reso possibile questa disciplina. I premi sono stati intitolati a figure indimenticabili come Alfredo Meli, Umberto Calzolari e Alberto Mazzanti. Proprio Mazzanti è stato ricordato con commozione dal presidente LIBCI Stefano Malaguti, che in un messaggio audio ha sottolineato come l’eredità dei fondatori continui a vivere attraverso l’impegno degli atleti e dei volontari dei Malnate Vikings, organizzatori della kermesse insieme a numerose realtà locali.

Le istituzioni e il valore dell’inclusione

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato i vertici del baseball lombardo e le autorità cittadine, guidate dalla sindaca Nadia Cannito. Anche la presidente AIBXC, Eva Trevisan, ha voluto far sentire la sua voce con un messaggio dedicato a chi ha creduto nel BXC sin dalle origini.

«Il modo più bello per ricordarli – le parole di Eva Trevisan, presidente AIBXC – è continuare a vivere questo sport insieme, proprio come sta accadendo in giornate come questa». Un concetto ribadito dal presidente della LIBCI Stefano Malaguti: «Alberto Mazzanti ha raccolto il testimone da Alfredo Meli contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del movimento del baseball per ciechi in Italia».

Classifica finale

1° posto – Lampi Milano (Premio Mazzanti)

2° posto – Leonessa Brescia (Premio Meli)

3° posto – Thunder’s Five Milano (Premio Calzolari)

4° posto – CISV Hurricane Saronno (Premio Vincenti)

Premi individuali

MVP – Premio Donai: Giuseppe Allegretta (Lampi Milano)

Miglior difensore – Premio Crippa: Giuseppe Allegretta (Lampi Milano)

Miglior attaccante – Premio Levantini: Christian Belotti (Leonessa Brescia)

Miglior atleta donna – Premio Città delle Donne: Debora Longo (Leonessa Brescia)

Arbitro esordiente – Premio Foltran: Francesca Belotti

Il Premio Malnate Vikings è stato assegnato al Comitato Regionale Lombardia FIBS.