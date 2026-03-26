“La Stanza del Che Bello!” torna a colorare la Tela di Rescaldina con Team Down e l’opera d’arte collettiva

Una stanza di 4 metri per 5 al primo piano de LA TELA, le pareti ricoperte di carta bianca, 15 tra ragazzi e ragazze dell’Associazione Team Down, una maestra d’arte, tanti colori e tanta creatività. Sono gli elementi che rendono unica e speciale la “Stanza del Che Bello!”, l’opera d’arte collettiva che sarà possibile ammirare sabato 28 marzo 2026 alle 10.00 all’Osteria Sociale LA TELA di Rescaldina.

Giunta quest’anno alla terza edizione, anche per il 2026 ci si aspetta un’esplosione di colori e fantasia: « Gli anni precedenti abbiamo avuto il “Cielo in una stanza”, poi è stata la volta del “Giardino segreto”. Quest’anno l’opera rivelerà una sorpresa meravigliosa che lascerà i visitatori a bocca aperta, portandoli in un volo fantastico “verso l’infinito e oltre…”», spiega Giovanni Arzuffi per La Tela. Il progetto nasce dall’Associazione Team Down che ha chiesto a Francesca Marianna Consonni di progettare un laboratorio d’arte con i ragazzi con la sindrome di Down o con altre disabilità intellettive.

L’Opera sarà visitabile fino a fine maggio in orario di apertura dell’Osteria LA TELA.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.