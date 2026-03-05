Varese News

Saronno/Tradate

La storia dell’associazione di Gerenzano “Non Solo Moda” protagonista su Rai 1

Sabato 7 marzo la trasmissione Dialogo su Rai 1 ospita Valentina Giacalone, Carmela Corbo e Myriam Simonetta per raccontare l'impegno sociale dell'associazione per la lotta al bullismo e alla violenza di genere

Gerenzano - Non solo Moda

Il palcoscenico nazionale di Rai 1 si accende per raccontare una storia di rinascita che nasce dal dolore per trasformarsi in bellezza e impegno civile. Sabato 7 marzo alle 8, la trasmissione “Dialogo” ospiterà uno speciale dedicato a Valentina Giacalone, fondatrice e presidente dell’associazione “Non Solo Moda” di Gerenzano. Nata nel febbraio 2024 l’associazione è impegnata in una campagna di sensibilizzazione contro il bullismo, il cyberbullismo e la violenza di genere attraverso la moda, l’arte e la fotografia.

La trasmissione, programmata alla vigilia della Giornata internazionale della donna, accenderà i riflettori su una realtà giovanissima ma già profondamente radicata nel tessuto sociale, che in soli due anni ha promosso decine di iniziative e portato nelle scuole di tutta Italia importanti momenti di sensibilizzazione su questi temi. Insieme alla presidente Giacalone, saranno presenti nello studio di Rai 1 le consigliere del direttivo Carmela Corbo e Myriam Simonetta.

Dalle ferite del bullismo alle passerelle

La storia di “Non Solo Moda” è indissolubilmente legata a quella della sua fondatrice. Valentina Giacalone, oggi fotomodella e indossatrice, ha vissuto in prima persona il dramma del bullismo. È da questa esperienza di sofferenza che è nata la spinta per fondare l’associazione. Valentina ha deciso di trasformare il proprio riscatto personale in una missione collettiva, utilizzando la moda, l’arte e la fotografia come strumenti privilegiati per una campagna di sensibilizzazione contro il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di discriminazione.

Donne comuni protagoniste del cambiamento

Il cuore del progetto consiste nel portare in passerella ragazze e donne comuni, persone che nutrono una passione per la moda ma che, soprattutto, sentono il bisogno di riscoprire se stesse e la propria forza interiore. Non si tratta solo di sfilate, ma di un atto di riappropriazione della propria identità: “Non Solo Moda” utilizza la visibilità dei suoi eventi per divulgare messaggi di prevenzione e per contrastare fenomeni purtroppo ancora attuali e spesso sottovalutati.

Un messaggio di unione per l’8 marzo

La puntata di sabato rappresenterà un momento di riflessione profonda sul valore della solidarietà femminile. Il messaggio che Valentina Giacalone e le sue collaboratrici porteranno nelle case degli italiani è un invito a non restare in silenzio di fronte alle prevaricazioni. Attraverso il racconto della loro attività, lo speciale parlerà di coraggio e di come un gruppo coeso possa diventare un argine contro la violenza. Celebrare le donne, per questa associazione, significa mostrare che la fragilità può diventare il punto di partenza per una nuova e luminosa determinazione.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 05 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.