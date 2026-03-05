La storia dell’associazione di Gerenzano “Non Solo Moda” protagonista su Rai 1

Il palcoscenico nazionale di Rai 1 si accende per raccontare una storia di rinascita che nasce dal dolore per trasformarsi in bellezza e impegno civile. Sabato 7 marzo alle 8, la trasmissione “Dialogo” ospiterà uno speciale dedicato a Valentina Giacalone, fondatrice e presidente dell’associazione “Non Solo Moda” di Gerenzano. Nata nel febbraio 2024 l’associazione è impegnata in una campagna di sensibilizzazione contro il bullismo, il cyberbullismo e la violenza di genere attraverso la moda, l’arte e la fotografia.

La trasmissione, programmata alla vigilia della Giornata internazionale della donna, accenderà i riflettori su una realtà giovanissima ma già profondamente radicata nel tessuto sociale, che in soli due anni ha promosso decine di iniziative e portato nelle scuole di tutta Italia importanti momenti di sensibilizzazione su questi temi. Insieme alla presidente Giacalone, saranno presenti nello studio di Rai 1 le consigliere del direttivo Carmela Corbo e Myriam Simonetta.

Dalle ferite del bullismo alle passerelle

La storia di “Non Solo Moda” è indissolubilmente legata a quella della sua fondatrice. Valentina Giacalone, oggi fotomodella e indossatrice, ha vissuto in prima persona il dramma del bullismo. È da questa esperienza di sofferenza che è nata la spinta per fondare l’associazione. Valentina ha deciso di trasformare il proprio riscatto personale in una missione collettiva, utilizzando la moda, l’arte e la fotografia come strumenti privilegiati per una campagna di sensibilizzazione contro il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di discriminazione.

Donne comuni protagoniste del cambiamento

Il cuore del progetto consiste nel portare in passerella ragazze e donne comuni, persone che nutrono una passione per la moda ma che, soprattutto, sentono il bisogno di riscoprire se stesse e la propria forza interiore. Non si tratta solo di sfilate, ma di un atto di riappropriazione della propria identità: “Non Solo Moda” utilizza la visibilità dei suoi eventi per divulgare messaggi di prevenzione e per contrastare fenomeni purtroppo ancora attuali e spesso sottovalutati.

Un messaggio di unione per l’8 marzo

La puntata di sabato rappresenterà un momento di riflessione profonda sul valore della solidarietà femminile. Il messaggio che Valentina Giacalone e le sue collaboratrici porteranno nelle case degli italiani è un invito a non restare in silenzio di fronte alle prevaricazioni. Attraverso il racconto della loro attività, lo speciale parlerà di coraggio e di come un gruppo coeso possa diventare un argine contro la violenza. Celebrare le donne, per questa associazione, significa mostrare che la fragilità può diventare il punto di partenza per una nuova e luminosa determinazione.