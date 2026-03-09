Varese News

Archivio

La storia millenaria di Sesto Calende protagonista del weekend di primavera del FAI

Dalle sale del Museo Civico all'architettura dell'Abbazia, il programma completo dell'evento nazionale nel comune ticinese

cenacolo abbazia san donato sesto calende

Sesto Calende partecipa alle Giornate FAI di Primavera con un itinerario dedicato ai Patrimoni nascosti di Sesto Calende: Museo Archeologico, San Donato, San Vincenzo. L’evento, coordinato dal Gruppo Valcuvia Luino e Verbano Orientale, propone un fine settimana di visite guidate a contributo minimo per sostenere il Fondo Ambiente Italiano. (Nella foto il Cenacolo sestese dell’Abbazia)

Che cos’è il “Cenacolo” di Sesto Calende citato da Vittorio Sgarbi a Gallarate

Nel weekend che segna l’arrivo della primavera, il Museo Civico Archeologico riceve i visitatori sabato 21 marzo dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17:30. Ad accompagnare il pubblico saranno gli Apprendisti Ciceroni dell’istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’Abbazia di San Donato resta invece aperta sia, dalle 10 alle 18, sia domenica 22 marzo, dalle 12 alle 18. Per entrambe le giornate l’ultimo accesso è alle 17:30.

L’Oratorio di San Vincenzo segue orari leggermente differenti: sabato 21 marzo dalle 10 alle 17:30 (ultimo ingresso alle 17) e domenica 22 marzo dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17:30). Sempre presso l’oratorio, sabato 21 marzo alle 17:30, è prevista la conferenza «Il patrimonio nascosto di Sesto Calende» con l’introduzione di e l’intervento del professor . L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Pro Sesto Calende.

Con la primavera nuove visite guidate all’Oratorio di San Vincenzo di Sesto Calende

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.