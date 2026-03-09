La storia millenaria di Sesto Calende protagonista del weekend di primavera del FAI
Dalle sale del Museo Civico all'architettura dell'Abbazia, il programma completo dell'evento nazionale nel comune ticinese
Sesto Calende partecipa alle Giornate FAI di Primavera con un itinerario dedicato ai Patrimoni nascosti di Sesto Calende: Museo Archeologico, San Donato, San Vincenzo. L’evento, coordinato dal Gruppo Valcuvia Luino e Verbano Orientale, propone un fine settimana di visite guidate a contributo minimo per sostenere il Fondo Ambiente Italiano. (Nella foto il Cenacolo sestese dell’Abbazia)
Che cos’è il “Cenacolo” di Sesto Calende citato da Vittorio Sgarbi a Gallarate
Nel weekend che segna l’arrivo della primavera, il Museo Civico Archeologico riceve i visitatori sabato 21 marzo dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17:30. Ad accompagnare il pubblico saranno gli Apprendisti Ciceroni dell’istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’Abbazia di San Donato resta invece aperta sia, dalle 10 alle 18, sia domenica 22 marzo, dalle 12 alle 18. Per entrambe le giornate l’ultimo accesso è alle 17:30.
L’Oratorio di San Vincenzo segue orari leggermente differenti: sabato 21 marzo dalle 10 alle 17:30 (ultimo ingresso alle 17) e domenica 22 marzo dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17:30). Sempre presso l’oratorio, sabato 21 marzo alle 17:30, è prevista la conferenza «Il patrimonio nascosto di Sesto Calende» con l’introduzione di e l’intervento del professor . L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Pro Sesto Calende.
Con la primavera nuove visite guidate all’Oratorio di San Vincenzo di Sesto Calende
