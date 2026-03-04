La Valceresio si unisce contro la violenza di genere: nasce la “Rete territoriale di tutela delle donne”

Un passo avanti concreto per la sicurezza e la protezione delle donne nel territorio della Valceresio. Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 17.00, la Sala Frontalieri del Comune di Arcisate ospiterà un incontro pubblico di particolare rilievo: la cerimonia della firma per la realizzazione di una Rete Territoriale di Tutela delle Donne. L’iniziativa, organizzata dall’Odv La Scelta in collaborazione con l’amministrazione comunale, punta a unire le forze istituzionali e sociali per creare un presidio solido contro la violenza di genere.

Un fronte comune tra istituzioni e territorio

L’evento non è solo una formalità burocratica, ma un atto di impegno collettivo che coinvolge i vertici della sicurezza e della politica locale. Sarà presente Michele Giacomino, Vice Prefetto Vicario, in qualità di osservatore, a testimonianza dell’attenzione dello Stato su queste tematiche. Accanto a lui, i sindaci di cinque comuni della zona — Induno Olona, Arcisate, Bisuschio, Besano e Porto Ceresio — sigleranno l’accordo che darà vita a una maglia di protezione coordinata su tutto il territorio.

Gli interventi tecnici e il ruolo dell’Odv La Scelta

Oltre alla firma istituzionale, l’incontro offrirà spunti di riflessione grazie alla partecipazione di esperti del settore. Interverranno l’Ispettore Paolo Macchi, Responsabile Provinciale SIULP, per analizzare l’aspetto della sicurezza e dell’ordine pubblico, il Prof. Paolo Soru, psicologo e psicoterapeuta, e l’Avvocato Omar Salmoiraghi del Foro di Varese, che approfondirà i profili legali legati alla tutela dei diritti delle donne.

Perché la vergogna cambi parte

Il messaggio che accompagna l’iniziativa è forte e chiaro, ispirato alle parole di Gidèle Pelicot e Maria Aurèlia Capmany. L’obiettivo è trasformare la consapevolezza in azione, fornendo strumenti reali a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. L’organizzazione Odv La Scelta invita la cittadinanza a partecipare numerosa per condividere quello che viene definito «un momento storico riguardante i diritti delle donne». Un segnale di civiltà che parte dai piccoli centri della provincia per ribadire che nessuno deve essere lasciato solo.