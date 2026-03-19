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La Varese Ghiaccio verso un weekend intenso di gare

La società varesina sarà impegnata in ben quattro competizioni diverse a partire dai Campionati Italiani Giovanili e dalla gara ISU di Pontebba

varese ghiaccio 2026

Sarà un weekend da record, il prossimo, per la Varese Ghiaccio: tra venerdì 20 e domenica 22 marzo la squadra di pattinaggio artistico di figura sarà impegnata in ben quattro competizioni diverse per un totale di 33 atleti schierati nelle varie gare. Ecco il dettaglio sulle diverse piste.

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI – Ad Aosta è in programma la finale della categoria Advanced Novice Elite. Presenti per Varese Ghiaccio Alice Faverio e Michelle Latini: una prova interessante da seguire per vedere chi riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di campionessa italiana di categoria.

EUROPEAN WULFENIA CUP – Sono ben tre le portacolori della Varese Ghiaccio impegnate nella gara internazionale che fa parte del circuito ISU e che si terrà a Pontebba, in provincia di Udine. Tra le partecipanti figurano infatti Ginevra Negrello, Alice Marini, Giorgia Piscitello.

ARGE ALP – Questa competizione si terrà in Austria ed è aperta alle selezioni delle regioni dell’arco alpino, tra cui c’è ovviamente la Lombardia. Proprio la Acinque Ice Arena ospitò una tappa lo scorso anno. In gara in terra austriaca ci saranno questa volta i varesini Tommaso Gasparoli, Manuel Coco, Letizia Martegani.

2° TROFEO TITTI PAGANI – La gara di fascia Bronze si disputa sulla pista del centro sportivo “Maritano” di San Donato Milanese ed è quella con la partecipazione più massiccia da parte del club varesino. Sono infatti ben 25 gli atleti della squadra iscritti alla competizione milanese, dai più piccoli fino alle ragazze della fascia di età maggiore.

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Pubblicato il 19 Marzo 2026
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