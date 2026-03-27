“La vostra compagna non è una proprietà”: al liceo Ferraris di Varese lezione del magistrato Roia contro la violenza di genere

Al liceo Ferraris di Varese la lotta alla violenza di genere è passata dalle aule di tribunale a quelle scolastiche, con il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia che ha dialogato con gli studenti sulle radici culturali del patriarcato e sulla necessità di superare stereotipi e vecchi modelli di relazione.

L’incontro “Mai più cosa vostra” al Ferraris

Nell’aula magna del liceo Ferraris, quattro classi hanno incontrato Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, e l’avvocata Ilaria Ramoni, coautori del libro “Mai più Cosa Vostra”, in un appuntamento promosso dallo Spi Cgil Varese. L’obiettivo era riflettere sulle radici della violenza di genere e sul legame profondo tra linguaggio, cultura patriarcale e violenza, a partire dalle esperienze e dalle domande dei ragazzi.

Ad aprire i lavori è stato il dirigente scolastico Marco Zago, che ha citato Sciascia: «Le parole non sono come i cani cui si può fischiare a richiamarli»», evidenziando la responsabilità che ciascuno ha nell’uso del linguaggio.

Presenti anche l’assessora alle politiche educative del Comune di Varese Rossella Dimaggio, il Sostituto procuratore del Tribunale minorile di Milano Sabrina Ditaranto e Oriella Riccardi, responsabile del coordinamento donne dello Spi Cgil, che ha ricordato come il sindacato dei pensionati abbia scelto di portare la lotta al patriarcato dentro le scuole, coinvolgendo direttamente le nuove generazioni. In sala anche la segretaria generale provinciale della Cgil Stefania Filetti.

Dalla violenza verbale alla violenza fisica

Nel suo intervento, Roia ha scelto di partire proprio dalle parole. «Vogliamo far comprendere ai giovani che il rispetto della donna e della diversità di genere è un valore fondamentale di uno Stato avanzato sul piano della tutela dei diritti», ha spiegato, sottolineando come ancora oggi nei testi delle canzoni, in particolare nel rap più aggressivo, e in certe espressioni del linguaggio quotidiano si colgano forme di misoginia e di disprezzo verso le donne. La violenza, ha ricordato, non è solo quella fisica: prima di arrivare allo schiaffo, al controllo, al femminicidio, c’è una lunga catena di violenze economiche, psicologiche e simboliche, spesso normalizzate in nome di una presunta “gelosia” o di un’“idea d’amore”.

Per questo, ha insistito, è fondamentale che i ragazzi imparino a riconoscere i segnali: «Vogliamo che i giovani crescano in una cultura del rispetto della donna, evitando qualsiasi forma di violenza, da quella economica e psicologica fino a quella più esplicita, la violenza fisica». La scuola, in questa prospettiva, diventa un osservatorio privilegiato per intercettare fragilità, comportamenti a rischio e stereotipi, prima che possano trasformarsi in atti di aggressione o in relazioni tossiche.

Patriarcato e mafia: “Mai più Cosa Vostra”

Collegando i contenuti del libro “Mai più Cosa Vostra”, Roia ha proposto un passaggio ulteriore: leggere la violenza maschile sulle donne dentro la cornice più ampia della cultura patriarcale. «Bisogna insegnare ai ragazzi che la propria compagna, la propria amica non è un oggetto di proprietà, ma una persona verso la quale bisogna assicurare rispetto, libertà di pensiero, libertà di movimento, libertà di essere», ha ribadito.

Da qui il parallelismo con la mafia: «C’è un’affinità con Cosa Nostra proprio perché la mafia è una struttura fortemente patriarcale – ha spiegato – e purtroppo ancora oggi la nostra società presenta profili di patriarcato. Su questi dobbiamo lavorare tutti insieme, a partire dalle giovani generazioni».

La logica del possesso, della gerarchia assoluta, della donna relegata al ruolo di figura subordinata o “di servizio” è la stessa che alimenta sia le dinamiche familiari violente sia la struttura mafiosa; spezzarla significa mettere in discussione modelli secolari di potere e di maschilità.

Superare stereotipi e vecchi modelli

L’incontro era incentrato sulla necessità di superare stereotipi e vecchi modelli di relazione: dalle frasi apparentemente innocue («sei mia», «senza di me non sei niente») alle aspettative sulla “brava ragazza” e sul “vero uomo”. Roia ha invitato gli studenti a interrogarsi sul proprio linguaggio, sui contenuti che consumano online, sulle dinamiche tra pari nei gruppi classe e nelle chat, ricordando che la cultura del rispetto non si costruisce solo con le leggi ma nei comportamenti quotidiani.

Il ruolo di sindacato, istituzioni e scuola

Lo Spi Cgil, promotore dell’iniziativa, ha ribadito come la lotta alla violenza di genere e al patriarcato non possa essere delegata solo alla magistratura o alle forze dell’ordine, ma debba diventare un impegno corale, che unisce mondo del lavoro, istituzioni e scuola.