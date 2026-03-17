L’abbraccio di Morazzone a Marta Farina, una vita dedicata allo sport del ghiaccio
Il sindaco Maurizio Mazzucchelli ha consegnato un riconoscimento simbolico alla concittadina, già premiata dal Coni per la sua carriera da dirigente. Un legame con lo sport che unisce la famiglia Farina e Bianchi, tra agonismo e impegno nel sociale
Il Consiglio Comunale di Morazzone di ieri sera, lunedì 16 marzo, si è aperto con un tributo doveroso a una figura che ha saputo trasformare la passione sportiva in una missione di vita. Il sindaco Maurizio Mazzucchelli ha infatti voluto omaggiare ufficialmente la signora Marta Farina, nota ai più non solo per il suo lungo percorso nel mondo del ghiaccio, ma anche per essere la madre di Matteo Bianchi, attuale assessore esterno del Comune.
Quella di Marta Farina è una storia di dedizione che lo scorso 10 novembre 2025 ha trovato il suo culmine istituzionale nel Salone Estense di Varese, dove le è stata conferita la prestigiosa Stella di Bronzo al merito sportivo per l’anno 2023.
Il riconoscimento consegnato in aula sottolinea il valore di una carriera vissuta dietro le quinte ma con un impatto profondo sui giovani atleti. Un legame, quello con il mondo dei pattini e dei dischi, che a Morazzone è di casa: il figlio Matteo Bianchi è infatti un grande appassionato di hockey su ghiaccio, disciplina che ha vissuto prima come giocatore e poi come arbitro, arrivando a ricoprire per tre anni il ruolo di allenatore dell'”Armata Brancaleone”, la formazione di hockey su slittino che rappresenta un’eccellenza dello sport paralimpico.
Durante la cerimonia, il sindaco Mazzucchelli ha voluto leggere un passaggio significativo del messaggio che Luciano Bonfiglio ha indirizzato a Marta Farina, parole che racchiudono il senso di una vita spesa per il sistema sportivo nazionale. “A nome personale e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano — ha citato il primo cittadino — mi permetto di rivolgere i più sinceri complimenti per i traguardi raggiunti. Siete i portabandiera degli ideali in cui ci riconosciamo e che cerchiamo di diffondere quotidianamente: l’espressione tangibile dell’impegno e della passione che anima chiunque si senta ammantato in quel senso di appartenenza che sa fare la differenza”.
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