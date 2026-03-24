Varese News

Gallarate/Malpensa

L’arcivescovo Delpini a Gallarate per la veglia di preghiera per i Missionari Martiri

L'appuntamento nella basilica di Santa Maria Assunta giovedì 26 marzo dalle 20,45. Il tema scelto si ispira a una frase di Papa Francesco

monsignor mario delpini - varie

Sarà l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a presiedere la veglia di preghiera per i Missionari Martiri in programma a Gallarate nella sera di giovedì 26 marzo con inizio alle 20.45.

Nella giornata del 24 marzo la Chiesa celebra la 34a “Giornata dei Missionari Martiri”, dedicata al ricordo delle persone che hanno donato la vita a servizio della fede. Un’occasione per riconoscere la presenza viva e operante di testimoni del Vangelo nei luoghi dove la vita è la dignità umana sono maggiormente minacciate.

Il tema scelto quest’anno è “Gente di Primavera”, un titolo che trae ispirazione da un messaggio di Papa Francesco inviato in occasione di una Giornata Missionaria Mondiale.

A Gallarate quindi, la Veglia di preghiera organizzata dalla Zona Pastorale II di Varese e legata a questa ricorrenza sarà presieduta dall’Arcivescovo. L’appuntamento è nella basilica di Santa Maria Assunta ed è un’occasione per la comunità per ritrovarsi e stringersi attorno al proprio Pastore. La serata sarà inoltre impreziosita dalla presenza e dalla testimonianza di padre Dario Bossi.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.