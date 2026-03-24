L’arcivescovo Delpini a Gallarate per la veglia di preghiera per i Missionari Martiri
L'appuntamento nella basilica di Santa Maria Assunta giovedì 26 marzo dalle 20,45. Il tema scelto si ispira a una frase di Papa Francesco
Sarà l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a presiedere la veglia di preghiera per i Missionari Martiri in programma a Gallarate nella sera di giovedì 26 marzo con inizio alle 20.45.
Nella giornata del 24 marzo la Chiesa celebra la 34a “Giornata dei Missionari Martiri”, dedicata al ricordo delle persone che hanno donato la vita a servizio della fede. Un’occasione per riconoscere la presenza viva e operante di testimoni del Vangelo nei luoghi dove la vita è la dignità umana sono maggiormente minacciate.
Il tema scelto quest’anno è “Gente di Primavera”, un titolo che trae ispirazione da un messaggio di Papa Francesco inviato in occasione di una Giornata Missionaria Mondiale.
A Gallarate quindi, la Veglia di preghiera organizzata dalla Zona Pastorale II di Varese e legata a questa ricorrenza sarà presieduta dall’Arcivescovo. L’appuntamento è nella basilica di Santa Maria Assunta ed è un’occasione per la comunità per ritrovarsi e stringersi attorno al proprio Pastore. La serata sarà inoltre impreziosita dalla presenza e dalla testimonianza di padre Dario Bossi.
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