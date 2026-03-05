L’Arena di Verona si accende di sport e inclusione nella Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026

Sarà l’Arena di Verona ad ospitare la cerimonia di apertura delle paralimpiadi invernali 2026.

Per la prima volta una cerimonia paralimpica – trasmessa in diretta tv in Italia su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Raiplay a partire dalle 20 – si terrà in un sito classificato come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, già teatro della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

L’anfiteatro, trasformato in un immenso palcoscenico a cielo aperto, accoglierà migliaia di atleti e delegazioni e sarà la cornice di una serata che unirà rituali istituzionali, coreografie e un’esperienza musicale modernissima. La produzione è curata da Filmmaster, la stessa che ha gestito la cerimonia olimpica di chiusura, con un impianto che punta su qualità artistica elevata e forte narrazione emotiva.

Il filo conduttore della cerimonia è il concetto “Life in Motion” , un’idea che lega il movimento allo sviluppo personale, alla trasformazione e al superamento delle barriere fisiche e mentali. Lo spettacolo racconterà il rapporto tra individuo e ambiente, tra corpo e tecnologia, portando al centro il tema dell’inclusione e della partecipazione della comunità. Il linguaggio è contemporaneo, ispirato all’arte e alla performance, con un forte richiamo a simboli e figure dell’arte contemporanea italiana.

Sul palco dell’Arena convergeranno artisti, danzatori e performer internazionali, con un’attenzione particolare a chi vive con disabilità. Tra i nomi annunciati figurano Stewart Copeland, ex batterista dei The Police, il trio elettronico Meduza e il produttore Dardust, che contribuiranno a creare un’atmosfera tra musica dal vivo, elettronica e rock. La cerimonia prevede anche un omaggio a grandi esponenti dell’arte italiana, come lo scultore Jago, l’artista concettuale Emilio Isgrò e la pittrice Marina Apollonio, richiamando la tradizione culturale nazionale in chiave moderna.

Miky Bionic: il DJ ufficiale della cerimonia mixa con una “mano tecnologica”

Uno dei momenti più attesi della serata è il set di dj Miky Bionic , nome d’arte di Michele Specchiale, il primo DJ al mondo a esibirsi con una protesi mioelettrica avanzata.

Specchiale è diventato un punto di riferimento nella scena musicale italiana e una figura simbolo della capacità di trasformare una disabilità in creatività e innovazione: dopo aver perso l’avambraccio in un incidente in giovane età, Specchiale ha infatti reinventato la sua carriera affidandosi a una tecnologia all’avanguardia che interpreta i segnali muscolari permettendogli di suonare mix, controllare i controller e gestire i vinili con precisione. La sua performance alla cerimonia di apertura incarna perfettamente il tema “Life in Motion”.