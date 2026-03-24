L’Arsalonga ha dato il via al Piede d’Oro: Santaromita e Bianchi i primi a vincere

Ha preso il via da Arsago Seprio il Piede d’Oro 2026, l’atteso e partecipato circuito podistico articolato su numerose prove sparse per tutto il Varesotto. Domenica 22 marzo si è infatti disputata la 7a edizione della Arsalonga che, calendario alla mano, sarebbe stata la seconda gara stagionale; il forte freddo, il vento e il maltempo però hanno costretto ad annullare la “Marciando per la vita” di Varese della domenica precedente.

Al via di Arsago si sono ritrovati in 400 con circa 140 runners già iscritti alle classifiche del PDO 2026. La formula è stata la consueta con un percorso lungo (10,6 Km), uno corto (4,8) e il minigiro da 600 metri per gli under 10. Il maltempo dei giorni precedenti ha costretto gli organizzatori del Gruppo Podistico Arsaghese a effettuare qualche modifica sul tracciato (a causa di alberi caduti): prova superata brillantemente anche a livello di allestimento.

La gara è stata vinta da Alessandro Santaromita, ex ciclista professionista in forza all’Atletica Arcisate, che ha concluso la gara in 36.27 precedendo di oltre mezzo minuto Ferdinando Stabile della Runner Varese. Sul podio Fabio De Paoli (Attiva Salute Team) che ha preceduto Carlo Simone Prina (Arsaghese) e Fernando Coltro (Valbossa). A completare la top 10 nell’ordine Riccardo Laudi (Aermacchi), Diego Giacomini, Simone Toffano, Paolo Negretto (Valbossa) e Marco Brambilla.

In ambito femminile il PDO 2026 è aperto da una nuova vittoria di Ilaria Bianchi: l’atleta della Recastello Radici ha impiegato 43.07 per tagliare il traguardo precedendo di oltre 2′ la seconda classificata, Sofia Barbetta (Valbossa) che a sua volta ha preceduto Vanessa Covizzi, terza e sul podio. Quarta piazza per Elena Begnis (Arcisate), quinta per Antonella Flauto che corre senza insegne. A seguire nell’ordine Raffaella Leonardi, Paola Turriziani (Runners Varese), Margherita Maria Quadri, Mara Pinato e Silvia Ceresa (Mezzanese).

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 29 marzo con una classica del circuito podistico: la 33a edizione del Grand Prix della Valbossa con partenza e arrivo ad Azzate.