L’arte femminista di Mariuccia Secol allo Spazio Clip di Varese

Sabato 7 marzo, alle 11, lo Spazio Clip del Liceo Artistico Frattini di Varese inaugura una mostra dedicata a Mariuccia Secol.

L’artista varesina, classe 1929, è considerata una delle figure centrali dell’arte femminista in Italia. All’apertura interverrà il figlio, Alberto Tognola, per illustrare i contenuti delle opere, insieme alla proiezione di una video intervista curata dagli studenti Kilian Buttarelli e Nicole Savaglia.

L’evento cade a ridosso della Giornata della donna: il liceo, capofila della Rete antiviolenza delle scuole della Provincia di Varese, ha scelto la figura di Secol proprio per il suo storico impegno sociale. Il sottotitolo dell’esposizione, Il colore viola, richiama il simbolo delle suffragette del primo Novecento, che lo usavano per rappresentare il «sangue reale» e la dignità della lotta femminile.

Secol è stata protagonista dell’artivismo tra gli anni ’70 e ’80. Nel 1974 fondò a Varese il Gruppo Immagine insieme a Milli Gandini, portando l’arte come strumento di denuncia fino alla Biennale di Venezia del 1978. Il gruppo sosteneva che la liberazione della donna passasse dal lavoro collettivo e dalla responsabilità sociale: «Non basta saper disegnare bene; bisogna avere qualcosa di urgente da dire al mondo».

Ancora prima della militanza femminista, l’artista fu attiva nel settore psichiatrico. Nel 1965 aprì un atelier di pittura e scrittura nell’allora manicomio di Varese. L’iniziativa seguiva le sperimentazioni di Franco Basaglia, mirate a restituire identità ai pazienti attraverso la creatività, e fu possibile grazie all’amicizia tra Basaglia e l’allora direttore dell’ospedale varesino, Edoardo Balduzzi.

La mostra resterà aperta fino all’11 aprile e sarà visitabile durante gli orari della scuola, sia al mattino che al pomeriggio. Prevista inoltre un’apertura straordinaria sabato 21 e domenica 22 marzo, in occasione delle Giornate di Primavera del FAI, quando sarà accessibile anche il Museo Diffuso del Liceo