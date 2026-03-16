L’associazione Adiuvare: da quindici anni accanto ai bambini con diabete di tipo 1

Quindici anni accanto a bambini e ragazzi con diabete di tipo 1, trasformando la diagnosi in un percorso di cura condiviso con famiglie, medici e volontari.

Adiuvare – Associazione Diabetici Uniti Varese ODV – celebra, nel 2026, il suo quindicesimo anniversario dalla fondazione, avvenuta il 14 marzo 2011 su iniziativa di genitori e giovani con diabete sotto la guida del professor Alessandro Salvatoni, in stretta collaborazione con l’ambulatorio diabetologico pediatrico dell’ospedale Filippo Del Ponte.

Una festa formativa per 100 partecipanti

Domenica 15 marzo circa 100 persone tra bambini, ragazzi, genitori e operatori si sono ritrovate per festeggiare il traguardo dell’associazione. La giornata è stata costruita come un momento insieme formativo e conviviale: un incontro sull’uso corretto delle penne per insulina, sessioni di role‑playing in cui i giovani hanno simulato situazioni di vita quotidiana con il diabete – dalla gestione dei pasti allo sport, alle uscite con gli amici – e, per chiudere, un brindisi informale per condividere esperienze e ricordi.

Una nuova casa al “Faro” grazie alla Fondazione Ascoli

Il compleanno coincide con un passo importante anche sul piano organizzativo: Adiuvare festeggia i suoi primi 15 anni con una nuova sede all’interno dell’edificio “Il Faro”, in largo Flaiano 1 a Varese, struttura voluta e ristrutturata dalla Fondazione Giacomo Ascoli a servizio delle famiglie dei piccoli pazienti, dei medici e delle associazioni che li affiancano. Una scelta che rafforza la collaborazione pluriennale tra le due realtà e permette ad Adiuvare di disporre di spazi più funzionali per incontri, consulenze e attività di gruppo, a pochi minuti dall’ospedale Del Ponte.

Progetti attivi: dal sostegno psicologico ai campi scuola

In questi anni Adiuvare ha dato vita a numerosi progetti, molti dei quali oggi sono diventati appuntamenti stabili del percorso di cura. Tra questi “Nutri‑Mente”, che affianca al team diabetologico una dietista e psicologhe psicoterapeute per un supporto individuale e di gruppo a bambini e famiglie sul rapporto con il cibo, il corpo e la gestione quotidiana della malattia.

Un altro pilastro sono i “Campi scuola”, soggiorni educativo‑terapeutici in cui bambini e ragazzi con diabete trascorrono alcuni giorni insieme, accompagnati da medici, infermieri e volontari, per imparare in modo concreto ad autogestire terapia insulinica, conteggio dei carboidrati e monitoraggio glicemico, condividendo paure e difficoltà con coetanei che vivono la stessa esperienza.

Accanto a queste iniziative, l’associazione collabora con ASST Sette Laghi e ATS Insubria nell’organizzazione di corsi per il personale scolastico – per riconoscere i sintomi d’esordio e gestire in sicurezza la presenza di alunni con diabete – e promuove campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi sul territorio, in particolare in occasione della Giornata mondiale del diabete.

Il presidente Campigotto: “Il nostro grazie a medici, volontari e donatori”

«Non potremmo portare avanti questi progetti senza il contributo del personale medico e specialistico, dei volontari e dei donatori che ci sostengono da anni – sottolinea il presidente Athos Campigotto, ricordando come – l’associazione sia nata per non lasciare sole le famiglie di fronte a una diagnosi che cambia la vita, ma che con gli strumenti giusti può essere governata».

Per chi desidera contribuire alle attività di Adiuvare – dai campi scuola ai percorsi psicologici, dalle iniziative nelle scuole agli ausili per i ragazzi – è possibile destinare il 5×1000 indicando il codice fiscale 95072280126 oppure consultare il sito www.adiuvare.it per conoscere i progetti in corso e le modalità di sostegno.