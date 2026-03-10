L’associazione nazionale carabinieri si racconta a “La materia del giorno”

Sarà dedicata al mondo del volontariato e ai valori dell’Arma dei Carabinieri la prossima puntata della rubrica “La materia del giorno”, in programma mercoledì 11 marzo alle ore 16 nella redazione di VareseNews, in via Confalonieri 5 a Castronno.

Ospite dell’incontro sarà il professor Roberto Leonardi, presidente della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’intervista sarà l’occasione per raccontare il ruolo che l’associazione svolge sul territorio varesino, tra memoria dell’Arma, volontariato e servizi a favore della comunità.

Durante l’incontro si parlerà delle attività portate avanti dai soci – carabinieri in congedo ma anche volontari civili – e delle collaborazioni con istituzioni locali e realtà associative. Un impegno che spesso si traduce in supporto durante eventi pubblici, iniziative di protezione civile e attività di presidio del territorio, contribuendo a rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Al centro del confronto anche il tema del ricambio generazionale e dell’avvicinamento dei giovani al volontariato, oltre alle prospettive future dell’associazione nella provincia di Varese.

La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI