L’Asst Sette Laghi propone “Parliamone” un percorso dedicato alle relazioni e alla sessualità per ragazze tra i 18 e i 21 anni
Tre gli incontri, in programma: lunedì 9, 23 e 30 marzo 2026, dalle ore 14.00 alle 16.00. Prevista la partecipazione delle operatrici del Consultorio Familiare
Prende il via lunedì 9 marzo 2026 “Parliamone”, un nuovo progetto dedicato al confronto e alla riflessione sui temi delle relazioni affettive, della sessualità e delle emozioni. Un percorso strutturato in tre incontri, in programma lunedì 9, 23 e 30 marzo 2026, dalle ore 14.00 alle 16.00.
Questa prima edizione è rivolta a ragazze tra i 18 e i 21 anni e sarà condotta con la partecipazione delle operatrici del Consultorio Familiare, in un contesto protetto e riservato, pensato per favorire l’ascolto reciproco e il dialogo aperto su temi centrali nella crescita personale e relazionale.
Il gruppo è a numero chiuso, per garantire qualità del confronto e attenzione a ciascuna partecipante.
“Parliamone” nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di parola consapevole e non giudicante, in cui esplorare dinamiche affettive, identità, confini, emozioni e comunicazione. Un laboratorio di pensiero condiviso, dove le esperienze individuali diventano occasione di crescita collettiva.
Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire dialogo, consapevolezza e benessere tra i giovani.
Chiunque – ragazze e ragazzi, adolescenti o giovani adulti – fosse interessato a iniziative simili può segnalare il proprio interesse agli organizzatori tramite gli stessi recapiti: in base alle richieste, verranno attivate nuove edizioni dedicate a diverse fasce d’età e a gruppi misti.
Per informazioni e iscrizioni:
e-mail: consultorio.varese@asst-
settelaghi.it
e-mail: consultorio.varese@asst-
