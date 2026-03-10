LATI rinnova l’impegno per la sostenibilità: rientra nel Global Compact delle Nazioni Unite

Un nuovo passo nel percorso verso una crescita sempre più responsabile e sostenibile. LATI annuncia il proprio re-ingresso nel Network italiano dell’United Nations Global Compact, la più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa a livello globale, che oggi coinvolge oltre 20.000 aziende in più di 160 Paesi.

L’azienda aveva già aderito al Global Compact nel 2011 e oggi rinnova la propria partecipazione con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’impegno verso i Dieci Principi dell’iniziativa e contribuire concretamente al raggiungimento degli Sustainable Development Goals (SDGs).

“Aderire al Global Compact delle Nazioni Unite – afferma Michela Conterno, ceo di LATI – significa rafforzare il nostro impegno a fare impresa in modo responsabile, contribuendo con innovazione e competenze industriali agli obiettivi globali di sviluppo sostenibile”.

I Dieci Principi del Global Compact rappresentano un quadro di riferimento internazionale per guidare le imprese verso pratiche etiche e sostenibili. Essi promuovono il rispetto e la tutela dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e invitano le aziende a evitare qualsiasi forma di complicità in violazioni dei diritti fondamentali. In ambito lavorativo incoraggiano la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva, l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l’abolizione effettiva del lavoro minorile e la lotta contro ogni forma di discriminazione nel lavoro e nell’occupazione.

Sul fronte ambientale chiedono alle imprese di adottare un approccio preventivo rispetto alle sfide ambientali, promuovere una maggiore responsabilità nei confronti dell’ambiente e favorire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie sostenibili. Infine, il decimo principio richiama le aziende a impegnarsi contro la corruzione in tutte le sue forme, comprese estorsione e concussione.