Varese News

Varese Laghi

L’atletica varesina e Sesto Calende piangono Guido Oronzo

Scomparso a 85 anni lo storico ufficiale di gara, colonna del Gruppo Giudici provinciale premiata dal Coni. I funerali martedì 10 marzo

candela lutto

L’atletica varesina perde una figura di riferimento. Si è spento a 85 anni Guido Oronzo, per lungo tempo colonna del Gruppo Giudici Gare della provincia. Nel corso della sua carriera ha ricoperto gli incarichi di fiduciario e vicefiduciario provinciale, ricevendo nel 2014 un riconoscimento ufficiale durante il Gran Gala dello Sport del CONI Varese.

Il mondo sportivo si stringe ai familiari in questo momento di dolore. Il funerale si svolge martedì 10 marzo alle 14:30 nell’Abbazia di San Donato a Sesto Calende.

Necrologie

Defunti

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.