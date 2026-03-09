L’atletica varesina e Sesto Calende piangono Guido Oronzo
Scomparso a 85 anni lo storico ufficiale di gara, colonna del Gruppo Giudici provinciale premiata dal Coni. I funerali martedì 10 marzo
L’atletica varesina perde una figura di riferimento. Si è spento a 85 anni Guido Oronzo, per lungo tempo colonna del Gruppo Giudici Gare della provincia. Nel corso della sua carriera ha ricoperto gli incarichi di fiduciario e vicefiduciario provinciale, ricevendo nel 2014 un riconoscimento ufficiale durante il Gran Gala dello Sport del CONI Varese.
Il mondo sportivo si stringe ai familiari in questo momento di dolore. Il funerale si svolge martedì 10 marzo alle 14:30 nell’Abbazia di San Donato a Sesto Calende.
