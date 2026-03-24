L’attivista israeliano Guy Jorrel a Varese per parlare di dissidenza e Palestina

Un momento di confronto e testimonianza diretta sulla situazione nei territori palestinesi e sul ruolo della dissidenza israeliana. È questo il cuore dell’incontro “Resistere per esistere”, in programma domenica 29 marzo alle 21 nella sala grande dell’InformaGiovani di Varese, in via Como 21.

Ospite della serata sarà Guy Jorrel, attivista israeliano del movimento Ta’Ayush, impegnato contro l’occupazione dei territori palestinesi. L’iniziativa è promossa dal Comitato Varesino per la Palestina.

L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di ascoltare una voce diretta proveniente dalla società civile israeliana impegnata in azioni di solidarietà e cooperazione con le comunità palestinesi. Ta’Ayush è infatti un movimento che riunisce attivisti israeliani e palestinesi con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze e promuovere forme di convivenza.

Al centro dell’appuntamento ci sarà il racconto dell’esperienza sul campo e delle attività quotidiane di resistenza non violenta, in un contesto segnato da tensioni e conflitti.

L’iniziativa intende porre l’attenzione anche su un aspetto spesso meno raccontato: quello della dissidenza interna a Israele. Come sottolineano gli organizzatori, sostenere la causa palestinese significa anche riconoscere e valorizzare “la coraggiosa dissidenza dei pochi israeliani antisionisti che, come tanti palestinesi, aspirano a una convivenza alla pari”.

Ad affiancare l’ospite sarà Federico Lastaria, già docente del Politecnico di Milano, che interverrà come interprete e come conoscitore della storia palestinese. Il suo contributo permetterà di contestualizzare i contenuti dell’incontro, offrendo al pubblico strumenti di lettura storica e culturale.

L’incontro si inserisce nel ciclo di iniziative promosse dal Comitato Varesino per la Palestina, da anni attivo sul territorio con momenti di approfondimento, informazione e sensibilizzazione. La serata è aperta alla cittadinanza e rappresenta un’occasione per informarsi, ascoltare testimonianze dirette e partecipare a un dibattito su un tema di forte attualità internazionale.