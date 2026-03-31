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Lavena Ponte Tresa, vede i carabinieri alla porta e crolla in arresto cardiaco: lo salva il maresciallo

Il giovane, 25 anni, deve la vita al massaggio cardiaco operato dal militare che gli doveva consegnare una notifica. Si trova ricoverato a Legnano

carabinieri generiche

Momenti di paura nella serata di ieri, lunedì 30 marzo, a Lavena-Ponte Tresa, dove un giovane uomo è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava nella propria abitazione dopo aver visto i carabinieri che gli stavano notificando la sospensione di una patente.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per essere stato coinvolto nei mesi scorsi in un giro di sostanze dopanti proibite — vicenda per la quale risulta indagato — avrebbe però interpretato la visita come l’inizio di una nuova perquisizione.

Proprio in quel momento, probabilmente sopraffatto dall’agitazione, è stato colto da un grave malore, andando in arresto cardiaco. Determinante si è rivelato l’intervento immediato di uno dei militari presenti, un maresciallo, che ha praticato il massaggio cardiaco riuscendo a mantenerlo in vita fino all’arrivo dei soccorsi.

L’uomo è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, dove è giunto in gravi condizioni. La rapidità e la prontezza del carabiniere si sono rivelate decisive per evitare conseguenze fatali.

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Pubblicato il 31 Marzo 2026
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