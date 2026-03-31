Lavena Ponte Tresa, vede i carabinieri alla porta e crolla in arresto cardiaco: lo salva il maresciallo
Il giovane, 25 anni, deve la vita al massaggio cardiaco operato dal militare che gli doveva consegnare una notifica. Si trova ricoverato a Legnano
Momenti di paura nella serata di ieri, lunedì 30 marzo, a Lavena-Ponte Tresa, dove un giovane uomo è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava nella propria abitazione dopo aver visto i carabinieri che gli stavano notificando la sospensione di una patente.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per essere stato coinvolto nei mesi scorsi in un giro di sostanze dopanti proibite — vicenda per la quale risulta indagato — avrebbe però interpretato la visita come l’inizio di una nuova perquisizione.
Proprio in quel momento, probabilmente sopraffatto dall’agitazione, è stato colto da un grave malore, andando in arresto cardiaco. Determinante si è rivelato l’intervento immediato di uno dei militari presenti, un maresciallo, che ha praticato il massaggio cardiaco riuscendo a mantenerlo in vita fino all’arrivo dei soccorsi.
L’uomo è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, dove è giunto in gravi condizioni. La rapidità e la prontezza del carabiniere si sono rivelate decisive per evitare conseguenze fatali.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Felice su Le regole cambiate in corsa e il crollo di fiducia delle imprese
Paola Rachele ganna su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
GrandeFratello su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
lenny54 su Un centrodestra in cerca del regista. Resta ignoto il film da girare
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.