Laveno Mombello, dalla Regione 700mila euro per la nuova palestra della «Monteggia»

Una boccata d’ossigeno da 700.000 euro per sbloccare definitivamente uno dei cantieri più complessi del territorio. L’Amministrazione comunale di Laveno Mombello ha annunciato con soddisfazione l’assegnazione di un importante contributo da parte di Regione Lombardia, destinato alla ricostruzione della palestra della scuola secondaria di primo grado G.B. Monteggia.

Un beneficio per le casse comunali

L’ottenimento di queste risorse regionali rappresenta un traguardo strategico: da un lato permette di recuperare fondi dalla fiscalità generale, dall’altro riduce sensibilmente l’impegno economico diretto dell’ente, limitando il ricorso a mutui e finanziamenti. «Il contributo testimonia l’efficacia del lavoro amministrativo svolto per recuperare un progetto complesso», spiegano dal Comune, sottolineando anche l’impegno dell’Ufficio Tecnico.

La cronistoria: un progetto «completamente ripensato»

La vicenda della palestra Monteggia ha radici lontane e ha attraversato anni di stop e ripartenze. Approvato inizialmente nel 2018 per un importo di 1,3 milioni di euro, il progetto ha subito una brusca frenata nel dicembre 2021 per varianti tecniche e imprevisti geologici.

Nel 2022 la sospensione dei lavori è diventata definitiva a causa di «gravi errori progettuali» (tra cui l’altezza errata della copertura e materiali non idonei) che hanno reso necessaria una completa riprogettazione dell’intervento. Questo percorso ha portato a un inevitabile aumento dei costi: dagli originali 1,3 milioni si è passati agli attuali 3,5 milioni di euro.

Il piano di finanziamento

Nonostante l’impennata dei costi, l’amministrazione ha costruito un piano finanziario solido per non gravare sui bilanci futuri:

1.000.000 euro dai fondi MIUR.

700.000 euro dal bando di Regione Lombardia.

500.000 euro (stima) richiesti al GSE per l’efficienza energetica.

La parte restante sarà coperta dall’avanzo di amministrazione già accantonato nel 2025.

Consegna per il nuovo anno scolastico

Il cantiere è stato ufficialmente consegnato all’impresa il 17 novembre 2025. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma e la struttura — definita moderna, sicura e sostenibile — sarà messa a disposizione della scuola e della comunità per l’inizio del prossimo anno scolastico.