Laveno Mombello per le donne: in centinaia in piazza per le mimose della Pro Loco

Laveno Mombello ha festeggiato l’8 marzo con un successo che è andato oltre le aspettative. L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha trasformato la mattinata di domenica in un vivace momento di aggregazione sociale presso l’ex edicola di Piazza Caduti del Lavoro, confermando il forte legame tra l’associazione e la comunità locale.

Mimose e convivialità in piazza

Il cuore dell’evento è stato l’omaggio floreale dedicato a tutte le donne presenti: i mazzolini di mimosa, simbolo della giornata, sono andati letteralmente a ruba in pochissimo tempo. Ad accompagnare la distribuzione dei fiori, la Pro Loco ha offerto un piccolo aperitivo che ha favorito l’incontro tra i cittadini, creando un clima di festa semplice ma estremamente partecipato sotto il sole della domenica mattina.

Un cuore illuminato per le donne

Oltre all’evento della domenica, l’omaggio della Pro Loco è iniziato già dalla serata di venerdì, quando in Piazza Caduti del Lavoro è stata installata una suggestiva struttura illuminata a forma di cuore. L’installazione, pensata come tributo simbolico all’universo femminile, è diventata subito un punto di attrazione per residenti e visitatori, incorniciando il centro cittadino con un messaggio di attenzione e rispetto.

Ottimi numeri per il tesseramento 2026

La giornata è stata anche l’occasione per fare il punto sul sostegno dei cittadini alla realtà associativa. Il banchetto della Pro Loco ha registrato un ottimo riscontro per il tesseramento 2026: sono state infatti diverse decine le persone che hanno scelto di sottoscrivere la tessera, garantendo così il proprio supporto ai futuri eventi e alle attività di promozione del territorio lavenese.

I ringraziamenti della Pro Loco

«Desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato – il commento soddisfatto degli organizzatori – contribuendo con la loro presenza a rendere questa iniziativa un momento semplice ma molto sentito per la comunità». Mentre i volontari sono già al lavoro per programmare i prossimi appuntamenti della stagione, l’invito ai cittadini è quello di restare aggiornati attraverso i canali social e il sito web ufficiale dell’associazione.