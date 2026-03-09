Laveno Mombello per le donne: in centinaia in piazza per le mimose della Pro Loco
Grande riscontro di pubblico per l'appuntamento domenicale che ha visto anche un incremento significativo dei soci per l'anno 2026 a sostegno delle attività turistiche e culturali locali
Laveno Mombello ha festeggiato l’8 marzo con un successo che è andato oltre le aspettative. L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha trasformato la mattinata di domenica in un vivace momento di aggregazione sociale presso l’ex edicola di Piazza Caduti del Lavoro, confermando il forte legame tra l’associazione e la comunità locale.
Mimose e convivialità in piazza
Il cuore dell’evento è stato l’omaggio floreale dedicato a tutte le donne presenti: i mazzolini di mimosa, simbolo della giornata, sono andati letteralmente a ruba in pochissimo tempo. Ad accompagnare la distribuzione dei fiori, la Pro Loco ha offerto un piccolo aperitivo che ha favorito l’incontro tra i cittadini, creando un clima di festa semplice ma estremamente partecipato sotto il sole della domenica mattina.
Un cuore illuminato per le donne
Oltre all’evento della domenica, l’omaggio della Pro Loco è iniziato già dalla serata di venerdì, quando in Piazza Caduti del Lavoro è stata installata una suggestiva struttura illuminata a forma di cuore. L’installazione, pensata come tributo simbolico all’universo femminile, è diventata subito un punto di attrazione per residenti e visitatori, incorniciando il centro cittadino con un messaggio di attenzione e rispetto.
Ottimi numeri per il tesseramento 2026
La giornata è stata anche l’occasione per fare il punto sul sostegno dei cittadini alla realtà associativa. Il banchetto della Pro Loco ha registrato un ottimo riscontro per il tesseramento 2026: sono state infatti diverse decine le persone che hanno scelto di sottoscrivere la tessera, garantendo così il proprio supporto ai futuri eventi e alle attività di promozione del territorio lavenese.
I ringraziamenti della Pro Loco
«Desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato – il commento soddisfatto degli organizzatori – contribuendo con la loro presenza a rendere questa iniziativa un momento semplice ma molto sentito per la comunità». Mentre i volontari sono già al lavoro per programmare i prossimi appuntamenti della stagione, l’invito ai cittadini è quello di restare aggiornati attraverso i canali social e il sito web ufficiale dell’associazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.