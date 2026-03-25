Lavori al passaggio a livello tra Casciago e Morosolo: tre notti di chiusura per via Mazzini e via Manzoni
Il provvedimento del Comune di Casciago per consentire l'installazione di nuovi apparati ferroviari sulla tratta Tradate-Laveno. Stop al traffico dalle 21 alle 5
Nuovi interventi in vista sulla rete ferroviaria che attraversa il territorio di Casciago. Per consentire i lavori di installazione degli apparati ACCM sulla tratta Tradate-Laveno, il Comune ha disposto la chiusura temporanea al traffico del tratto stradale in corrispondenza del passaggio a livello della stazione di Morosolo.
L’ordinanza sindacale, firmata il 25 marzo dal sindaco Mirko Reto, interesserà l’intersezione tra via Mazzini e via Manzoni.
Orari e giorni dell’intervento
Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, il cantiere opererà esclusivamente in orario notturno. Il blocco stradale sarà attivo:
Dall’1 al 3 aprile 2026, nelle fasce orarie comprese tra le 21:00 e le 05:00.
La chiusura è stata ritenuta necessaria per permettere alla ditta incaricata, la Mer Mec Ste srl di Genova, di posizionare le attrezzature e operare in sicurezza.
La viabilità alternativa
Nonostante le restrizioni all’altezza del passaggio a livello, l’ordinanza specifica che sarà comunque garantito il regolare transito in via Verdi per i residenti e per chi usufruisce della pubblica via nel tratto interessato.
La ditta esecutrice dovrà provvedere all’installazione della cartellonistica di preavviso almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, occupandosi della corretta delimitazione dell’area di cantiere.
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