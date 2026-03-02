Lavori anti-allagamento a Cascina Mentasti: via Monte Nero chiude per quattro giorni

Entrano nel vivo i lavori per la messa in sicurezza idrogeologica del comparto di Cascina Mentasti. Per consentire la posa di nuove condotte idrauliche, la via Monte Nero resterà chiusa al traffico veicolare da mercoledì 4 a sabato 7 marzo.

L’intervento si è reso necessario per risolvere in modo strutturale i cronici problemi di allagamento che, in passato, hanno colpito l’area durante le ondate di maltempo. Le vecchie tubature verranno sostituite con infrastrutture di portata maggiore, capaci di reggere portate d’acqua significative ed evitare esondazioni.

Viabilità e percorsi alternativi

Nonostante l’importanza del cantiere, l’amministrazione comunale è riuscita a contenere i disagi grazie a una soluzione tecnica che limita la chiusura a soli tre giorni lavorativi (più il sabato per il ripristino).

Durante il periodo dei lavori, l’accesso al quartiere per i residenti sarà comunque garantito seguendo questo itinerario:

Ingresso da via Vetta d’Italia;

Proseguimento su via Trafoi, strada che è stata recentemente sistemata e messa in sicurezza proprio per facilitare il transito durante questa fase di cantiere.

Un quartiere più sicuro

L’opera si inserisce nel piano più ampio di sistemazione idraulica della città. In passato, la zona di Cascina Mentasti era particolarmente vulnerabile alle forti piogge: con il potenziamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, l’obiettivo è azzerare il rischio di danni alle abitazioni e alle sedi stradali.

Al termine della posa delle tubature, la viabilità su via Monte Nero verrà ripristinata regolarmente, restituendo al quartiere una rete sotterranea finalmente adeguata alle esigenze del territorio.