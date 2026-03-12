Lavori in piazza San Giulio: a Cassano Magnago scatta la “fase tre” della viabilità

Il cantiere di Piazza San Giulio a Cassano Magnago entra nel vivo della sua terza fase. A partire da lunedì 16 marzo e fino al 30 aprile 2026, la viabilità nel cuore della città subirà modifiche sostanziali per consentire il proseguimento dei lavori di riqualificazione. Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, l’intervento sta procedendo spedito, con un cronoprogramma che vede i lavori in anticipo rispetto alle previsioni originali per consegnare ai cittadini lo spazio rinnovato.

Riapre l’incrocio principale e cambia via Colombo

La novità più rilevante riguarda la riapertura al traffico veicolare dell’incrocio tra Piazza San Giulio, via Buttafava e via Trieste, con il contestuale ripristino del senso unico proprio in via Trieste. Importanti cambiamenti interessano anche via Ambrogio Colombo: qui verrà istituito il divieto di sosta e fermata lungo tutta la via, che diventerà a doppio senso di marcia. Tuttavia, l’accesso sarà libero per tutti solo fino a Piazza Don Spina, mentre il tratto successivo verso la piazza sarà riservato esclusivamente ai residenti e alle operazioni di carico e scarico merci.

Doppio senso per residenti e scarico merci

Anche il tratto di Piazza San Giulio compreso tra il campanile e l’incrocio con via Colombo cambierà assetto, diventando a doppio senso di marcia con accesso limitato ai residenti e al transito delle merci. Stessa sorte per via San Giulio, nel tratto tra Vicolo San Bernardino e via Manzoni: qui scatterà il divieto di sosta e fermata per consentire il doppio senso di circolazione, sempre con le medesime limitazioni di accesso per i non residenti.

Come accedere alle vie interne

Per evitare ingorghi e confusione, l’Amministrazione ha fornito indicazioni precise sugli accessi ai tratti a traffico limitato. Chi deve raggiungere via San Giulio (nel tratto verso l’incrocio semaforico di via Marconi/via Moro), via Manzoni o via Ambrogio Colombo dovrà obbligatoriamente entrare da via Manzoni, accedendo dall’incrocio con via Marconi. Queste deviazioni sono necessarie per garantire la sicurezza delle maestranze al lavoro e la fluidità del traffico locale.

Lavori in anticipo sulla tabella di marcia

Nonostante i disagi temporanei, l’Amministrazione sottolinea l’importanza di questa fase per la qualità finale dell’opera. «Piazza San Giulio prende forma – spiegano dal Comune – e stiamo anticipando i tempi, garantendo la massima qualità». L’obiettivo è minimizzare i tempi di chiusura e restituire alla comunità un centro storico più moderno e vivibile. I cittadini sono invitati a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata nelle prossime ore per indicare i nuovi percorsi.