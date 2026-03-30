Lavoro, a Varese il gap di genere è di 18 punti: un ciclo di incontri per invertire la rotta

Il talento femminile come leva strategica per contrastare il “mismatch” tra domanda e offerta di lavoro e per rispondere a un declino demografico che minaccia la tenuta del sistema produttivo. Con questo spirito prende il via martedì 31 marzo 2026, alle ore 16:30 presso il Centro Congressi Ville Ponti di Varese, il ciclo di incontri “Donne, lavoro, impresa – Attivazione e inclusione delle donne nel mercato del lavoro”.

I numeri del divario nel Varesotto

Il punto di partenza è un dato che fotografa una distanza ancora netta: nel territorio varesino il gap occupazionale tra uomini e donne è di 18 punti percentuali. Una differenza che non è solo una questione di diritti, ma un limite economico per un’area che fatica a trovare figure professionali qualificate.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra:

Camera di Commercio di Varese (attraverso il Comitato per l’Imprenditoria Femminile);

Provincia di Varese e Ufficio della Consigliera di Parità;

Associazione Women Empowerment Varese APS (WE APS).

Un percorso in sei tappe

Quello di martedì sarà solo il primo di sei appuntamenti tecnici pensati per fornire a imprenditori, responsabili HR e professionisti strumenti concreti per favorire l’ingresso e la permanenza delle donne in azienda. Durante il primo incontro verranno analizzati i dati relativi alle scelte formative di ragazzi e ragazze, radice profonda del successivo squilibrio nel mercato del lavoro, e si discuterà dell’importanza dei servizi di conciliazione vita-lavoro.

La demografia detta l’agenda

Le proiezioni non lasciano spazio a interpretazioni: l’invecchiamento della popolazione ridurrà progressivamente la forza lavoro attiva. In questo scenario, l’attivazione della componente femminile non è più un’opzione, ma una necessità per garantire la crescita del tessuto imprenditoriale locale.

I successivi cinque incontri approfondiranno i limiti strutturali del mercato e le opportunità per riattivarlo, puntando sulle competenze come motore di innovazione.

Come partecipare

L’incontro è aperto a tutti gli interessati. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il link disponibile sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Varese.