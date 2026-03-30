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Lavoro, a Varese il gap di genere è di 18 punti: un ciclo di incontri per invertire la rotta

Dalle Ville Ponti parte un percorso in sei tappe per analizzare l'occupazione femminile non solo come tema di equità, ma come risorsa necessaria contro l'invecchiamento della popolazione e la mancanza di personale

donne lavoro

Il talento femminile come leva strategica per contrastare il “mismatch” tra domanda e offerta di lavoro e per rispondere a un declino demografico che minaccia la tenuta del sistema produttivo. Con questo spirito prende il via martedì 31 marzo 2026, alle ore 16:30 presso il Centro Congressi Ville Ponti di Varese, il ciclo di incontri “Donne, lavoro, impresa – Attivazione e inclusione delle donne nel mercato del lavoro”.

I numeri del divario nel Varesotto

Il punto di partenza è un dato che fotografa una distanza ancora netta: nel territorio varesino il gap occupazionale tra uomini e donne è di 18 punti percentuali. Una differenza che non è solo una questione di diritti, ma un limite economico per un’area che fatica a trovare figure professionali qualificate.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra:

Camera di Commercio di Varese (attraverso il Comitato per l’Imprenditoria Femminile);

Provincia di Varese e Ufficio della Consigliera di Parità;

Associazione Women Empowerment Varese APS (WE APS).

Un percorso in sei tappe

Quello di martedì sarà solo il primo di sei appuntamenti tecnici pensati per fornire a imprenditori, responsabili HR e professionisti strumenti concreti per favorire l’ingresso e la permanenza delle donne in azienda. Durante il primo incontro verranno analizzati i dati relativi alle scelte formative di ragazzi e ragazze, radice profonda del successivo squilibrio nel mercato del lavoro, e si discuterà dell’importanza dei servizi di conciliazione vita-lavoro.

La demografia detta l’agenda

Le proiezioni non lasciano spazio a interpretazioni: l’invecchiamento della popolazione ridurrà progressivamente la forza lavoro attiva. In questo scenario, l’attivazione della componente femminile non è più un’opzione, ma una necessità per garantire la crescita del tessuto imprenditoriale locale.

I successivi cinque incontri approfondiranno i limiti strutturali del mercato e le opportunità per riattivarlo, puntando sulle competenze come motore di innovazione.

Come partecipare

L’incontro è aperto a tutti gli interessati. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il link disponibile sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Varese.

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Pubblicato il 30 Marzo 2026
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