Lavoro: Nasce “Energy Talent Scout”, il percorso che punta a far crescere in maniera importante i guadagni dei giovani

Nel mercato del lavoro attuale, dove molti giovani si trovano intrappolati tra stage sottopagati, contratti precari e percorsi poco chiari, prende forma anche sul territorio di Varese un’iniziativa che ribalta completamente l’approccio tradizionale: si chiama “Energy Talent Scout” ed è il nuovo programma promosso da Brokery Italia nel settore dell’energia.

Non si tratta di una semplice offerta di lavoro, ma di un vero e proprio percorso formativo strutturato, pensato per trasformare giovani tra i 20 e i 30 anni in professionisti della vendita.

L’obiettivo è dichiarato e ambizioso: accompagnare i partecipanti a sviluppare competenze concrete fino a raggiungere, entro il primo anno di attività, i primi 5.000 euro mensili di fatturato.

Il cuore del progetto è proprio la formazione. I candidati selezionati non vengono inseriti direttamente in attività operative, ma affrontano un percorso progressivo che unisce teoria, pratica e sviluppo personale. Dalle basi del settore energia fino alle tecniche avanzate di acquisizione clienti, ogni fase è progettata per costruire competenze reali e immediatamente applicabili.

Il programma prevede un accesso a numero chiuso e si sviluppa in tre fasi: un primo test attitudinale online, una fase di preparazione con prove pratiche e un evento finale di selezione. L’obiettivo non è solo scegliere i migliori, ma creare gruppi omogenei di lavoro, dove ogni partecipante possa crescere in un contesto stimolante e meritocratico.

Una volta entrati nel programma, i giovani vengono affiancati passo dopo passo: formazione continua, supporto operativo, strumenti di marketing e affiancamento sul campo diventano parte integrante del percorso. L’approccio è chiaro: non teoria fine a sé stessa, ma un sistema costruito per portare risultati concreti.

Dal punto di vista economico, Brokery investirà direttamente sui profili più promettenti, prevedendo una struttura che combina compenso fisso e provvigioni fin da subito, con l’obiettivo di valorizzare le performance e accelerare il raggiungimento dei risultati.

Il programma si rivolge in particolare a giovani in fase di cambiamento – neolaureati, ragazzi alla prima esperienza o lavoratori che vogliono riposizionarsi – offrendo un’alternativa concreta ai percorsi tradizionali, spesso lunghi e poco orientati al risultato.

Le selezioni sono attualmente aperte e la prima fase si svolge online tramite test attitudinale.

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito dedicato: https://talent.brokery.it/