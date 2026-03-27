Le Alchimiste di Kiefer a Palazzo Reale: il riscatto delle donne cancellate dalla storia

Palazzo Reale di Milano ospita fino al 27 settembre la mostra Le Alchimiste di Anselm Kiefer, a cura di Gabriella Belli. Trentotto teleri per altrettante donne, figure femminili spesso condannate all’oblio, eppure custodi di saperi e intuizioni fondamentali per la nascita del pensiero scientifico moderno. La grande esposizione è un progetto iniziato nel 2023, immaginato e realizzato per la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, frutto del dialogo tra l’artista e la superba architettura settecentesca di Piermarini.

Come le Cariatidi, alle pareti, mutilate dalla guerra, anche le donne alchimiste hanno subìto un grave affronto dalla Storia, che, salvo qualche rara eccezione, ne ha negato per secoli il ruolo e l’identità, condannandole a un ingiusto anonimato.

Centrale il legame con Milano, città in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto di ricette e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate: da Isabella Cortese e Maria la Giudea a Rebecca Vaughan a Cleopatra. Attraverso la sua pittura materica e simbolica, l’artista restituisce volti e corpi cancellati dalla storia, riconoscendo alle alchimiste un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno.

Mito, memoria e storia collettiva, identità, distruzione e rigenerazione. Fin dagli esordi Kiefer indaga i poteri creativi e redentivi delle donne, qui tradotti in un pantheon al femminile che intreccia mito, memoria e rigenerazione.

Le Alchimiste. Anslem Kiefer

Palazzo Reale Milano

Fino al 27 settembre

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