Le Bustecche tornano a fiorire: allo Spazio Yak una domenica tra teatro, storie e natura

Il quartiere delle Bustecche si prepara a una nuova esplosione di colori e racconti. Dopo il successo dell’esordio, tornano le “Domeniche dello Yak”, il ciclo di eventi gratuiti promosso da Karakorum per animare la comunità attraverso laboratori creativi e momenti performativi.

L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile, a partire dalle ore 15:30, presso lo Spazio YAK di piazza Fulvio De Salvo 6 a Varese.

Il mistero della “pianta senza memoria”

Tutto è nato da un ospite speciale: una pianta misteriosa, atterrata in teatro senza ricordi. Nelle scorse settimane, i bambini del quartiere l’hanno adottata idealmente, piantando piccoli semi nelle proprie case e prendendosene cura giorno dopo giorno. Ora, quel percorso di crescita è pronto a diventare collettivo.

L’invito per tutti i partecipanti è di portare in teatro le proprie piantine cresciute a casa, per presentarle alla “pianta madre” e far nascere nuove amicizie “verdi”.

Un viaggio in tre tappe

Il pomeriggio sarà articolato in tre momenti curati da diverse realtà del territorio:

Le Storie: a cura di Karakorum e Associazione Voce. Un laboratorio per raccogliere i racconti nati intorno alle piantine e intrecciarli in una narrazione collettiva fatta di parole e ricordi.

Gli Amici: le piantine portate da casa verranno messe a dimora insieme per dare vita a un piccolo giardino condiviso, pensato per abbellire la piazza e lasciare un segno tangibile del percorso comunitario.

Alla scoperta delle piante: grazie alla collaborazione con Pappaluga, i piccoli esperti botanici scopriranno i segreti e le proprietà delle piante coltivate, imparando come utilizzarle e quali tesori custodiscono.

Come partecipare

L’iniziativa è a ingresso gratuito, ma per garantire una migliore organizzazione degli spazi e dei materiali è caldamente consigliata la prenotazione tramite il modulo online disponibile sui canali social e sul sito dello Spazio Yak.

Un’occasione per riscoprire il valore del tempo lento della natura nel cuore della periferia varesina, trasformando un teatro in un giardino vivo e partecipato.