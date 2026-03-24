Le canzoni di Camilla chiudono gli appuntamenti di Marzo a Materia

La rassegna del venerdì in via Confalonieri propone un set acustico tra canzone d’autore e urgenza civile con uno dei volti più interessanti della scena varesina

Le luci di Materia sono pronte ad accendersi per l’ultimo appuntamento musicale di marzo. Lo spazio-libero di VareseNews ospita infatti, ogni venerdì alle 21, una programmazione eterogenea, con la volontà di muoversi tra la divulgazione della musica classica e il racconto della scena emergente attraverso interviste dal vivo e set acustici.

Il palco di questa settimana accoglie Camilla, duo varesino che rilegge la canzone d’autore in inglese con una sensibilità della generazione dei millennial. Il gruppo segue cronologicamente l’appuntamento con la rapper femminista Scate, mantenendo alta l’attenzione sulle voci più originali del territorio. Il format prevede l’alternanza di un’interviste e musica in versione unplugged.

Dalle tracce dell’album 14 fino al singolo Free Palestine, la proposta di Camilla riflette una forte urgenza, interiore e civile. L’incontro, a ingresso libero, mostra come l’espressione artistica possa trasformarsi in partecipazione e cura dell’altro.

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