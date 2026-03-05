Le donne del futuro nella mostra di Giulia Caruso all’aeroporto di Milano Malpensa

“Lei porta i colori ovunque / si pettina i capelli / è come un arcobaleno / arriva e i colori sono nell’aria /

oh, dappertutto / lei porta i colori” (She’s a Rainbow, The Rolling Stones)

Galleria fotografica “She’s not your muse” di Giulia Caruso all’aeroporto di Malpensa 4 di 16

In occasione dell’imminente Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, l’aeroporto di Milano Malpensa si trasforma in uno spazio immerso nei colori e nelle visioni di Giulia Caruso. Le sue protagoniste sono donne non ancora esistenti, non riconoscibili nell’attuale società: sono donne che arriveranno.

I racconti su tela dell’artista — volti solo apparentemente pop, ma in realtà profondamente simbolici — appartengono a una “città delle donne” del futuro, un luogo di libero scambio di idee, oltre il genere e i generi. Ogni volto femminile diventa icona, presenza potente e anticipatrice di un cambiamento culturale e sociale.

Con “She’s Not Your Muse”, l’aeroporto di Milano Malpensa conferma il proprio impegno nel promuovere l’arte contemporanea come strumento di riflessione e dialogo, trasformando uno spazio di passaggio in un luogo di cultura e visione.

“She’s not your muse”, di Giulia Caruso

A cura di Luciano Bolzoni

Aeroporto di Milano Malpensa – Terminal 1, Spazio ArtHUB / Area Food Court

Periodo: 27 febbraio – 5 giugno 2026

Inaugurazione: giovedì 5 marzo 2026, ore 11:00