Le forme delle sculture di Sangregorio arrivano in pasticceria a Somma Lombardo

Un omaggio artigianale che traduce in dolce l'opera iconica del maestro alla presenza della Fondazione e dell'amministrazione comunale

torta sangregorio somma lombardo

La pietra di Giancarlo Sangregorio trova una “nuova consistenza” artigianale tra i banconi di via Melzi a Somma Lombardo.

La pasticceria Portoni ha infatti presentato la torta Orsetti, una creazione che rielabora le linee plastiche di una delle opere più riconoscibili dello scultore legato legato al Lago Maggiore e del Varesotto.

L’omaggio arriva in una data simbolica per l’attività commerciale: il prossimo 1 aprile il negozio taglierà il traguardo dei 60 anni di storia. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Stefano Bellaria, il vicesindaco Stefano Aliprandini e l’assessore alla cultura Donata Valenti, insieme alla presidente della Fondazione Sangregorio, Francesca Marcellino.

Pubblicato il 02 Marzo 2026
