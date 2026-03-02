Le forme delle sculture di Sangregorio arrivano in pasticceria a Somma Lombardo
Un omaggio artigianale che traduce in dolce l'opera iconica del maestro alla presenza della Fondazione e dell'amministrazione comunale
La pietra di Giancarlo Sangregorio trova una “nuova consistenza” artigianale tra i banconi di via Melzi a Somma Lombardo.
La pasticceria Portoni ha infatti presentato la torta Orsetti, una creazione che rielabora le linee plastiche di una delle opere più riconoscibili dello scultore legato legato al Lago Maggiore e del Varesotto.
L’omaggio arriva in una data simbolica per l’attività commerciale: il prossimo 1 aprile il negozio taglierà il traguardo dei 60 anni di storia. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Stefano Bellaria, il vicesindaco Stefano Aliprandini e l’assessore alla cultura Donata Valenti, insieme alla presidente della Fondazione Sangregorio, Francesca Marcellino.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.